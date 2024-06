Lata temu Katarzyna Łaska i Mateusz Damięcki nie odstępowali się na krok. Para snuła poważne plany na przyszłość. Mówiło się nawet o ślubie. Niestety wraz z upływem czasu życie zweryfikowało te plany i para ostatecznie się rozstała. Przypominamy historię ich miłości.

Katarzyna Łaska i Mateusz Damięcki zakochali się w sobie po uszy

Katarzyna Łaska i Mateusz Damięcki po raz pierwszy spotkali się w 2004 roku. Poznali się dzięki wspólnemu znajomemu, aktorowi Modestowi Rucińskiemu i niemalże od razu przypadli sobie do gustu. Zaledwie po kilku randkach wokalistka zdecydowała się przedstawić swojego partnera rodzicom. Wówczas Mateusz Damięcki miał za sobą już kilka związków, jednak to z Katarzyną Łaską chciał stworzyć poważną relację i założyć rodzinę. "Zakochałem się w Kasi od pierwszego wejrzenia" - powiedział na łamach "Twojego Imperium". Zaledwie po kilku dniach para zdecydowała się również na wspólne zamieszkanie. "Mam wobec niej poważne zamiary" - zadeklarował w tym samym wywiadzie. Jesteście ciekawi jak Katarzyna Łaska i Mateusz Damięcki prezentowali się razem? Zajrzyjcie do naszej galerii w górnej części artykułu.

Wielka miłość Katarzyny Łaski i Mateusza Damięckiego zakończyła się hucznym rozstaniem

Para po raz pierwszy pokazała się wspólnie w maju 2004 roku. Wówczas pojawiła się razem na jednej z premier w Teatrze Studio Buffo, co wywołało prawdziwą sensację wśród mediów. W tamtych czasach Katarzyna Łaska i Mateusz Damięcki uchodzili za jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Czar prysł w 2006 roku, gdy aktor wyjechał za ocean doskonalić swoje umiejętności. "Nie pojechałem do Ameryki dlatego, że jestem zarozumiały i rynek polski jest dla mnie za mały. Grzechem byłoby nie spróbować. Do wyjazdu namawiał mnie Adam Hanuszkiewicz" - powiedział po latach w rozmowie z "Faktem TV". Później zrobił to po raz kolejny. Po powrocie do Polski aktor niespodziewanie zakończył związek z Katarzyną Łaską, zostawiając ją na lodzie. Pytany o powody swojej decyzji, twierdził, że uczucie między nimi po prostu się wypaliło. Gdy Mateusz Damięcki pojawił się na jednej z branżowych imprez w towarzystwie nowej kobiety, stało się jasne, że relacja z Katarzyną Łaską należy już do przeszłości.