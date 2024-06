We wtorek 11 czerwca Świat Gwiazd przekazał informację o śmierci Krzysztofa Latka, byłego partnera Weroniki Książkiewicz i ojca jej syna Borysa. Miał 59 lat. Swego czasu Krzysztof Latek interesował się śpiewaniem. Zrezygnował jednak z pasji, by poświęcić się interesom, w których odnosił pasmo sukcesów. Był m.in. prezesem jednej z firm deweloperskich. Jak na razie, przyczyny jego śmierci nie są znane. Wiadomo jedynie, że ta wiadomość wstrząsnęła bliskim otoczeniem aktorki. Do tej pory Weronika Książkiewicz nie zdecydowała się zabrać głosu w sprawie.

Krzysztof Latek nie żyje. "Sprawiał wrażenie zdrowego mężczyzny"

Jak informuje Świat Gwiazd, nie żyje Krzysztof Latek. "Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną śmierci. Wśród znajomych ta wiadomość wzbudziła szok i niedowierzanie" - czytamy w artykule. W dalszej części dowiadujemy się, że Weronika Książkiewicz przeżywa obecnie trudne chwile. Całe szczęście może liczyć na wsparcie od najbliższych. Okazuje się, że syn pary został już poinformowany o tragedii. "Krzysztof sprawiał wrażenie zdrowego mężczyzny. Weronika jest w szoku. Wspiera ją przyjaciółka, Marta Dąbrowska. Najtrudniejsze było dla Weroniki powiadomić syna. Borys ma dopiero 14 lat, potrzebuje taty" - zdradza informator portalu. Aktorka osobiście nie odniosła się jeszcze do tragedii. Za to na facebookowym profilu Krzysztofa Latka już posypały się kondolencje. Informację o śmierci Krzysztofa Latka potwierdził także portal Pudelek. Serwis skontaktował się z Waldemarem Dąbrowskim, ojcem Marty Dąbrowskiej, z którą przyjaźni się Weronika Książkiewicz. W rozmowie z serwisem mężczyzna wyjawił, że razem z córką starają się wspierać aktorkę najlepiej, jak mogą.

Krzysztof Latek i Weronika Książkiewicz - historia związku

Krzysztof Latek i Weronika Książkiewicz poznali się w 2008 roku. Wówczas niemalże od razu przypadli sobie do gustu i nie zamierzali ukrywać się ze swoim uczuciem. Biznesmen całkowicie stracił głowę dla aktorki. Z kolei jej imponowała w nim dojrzałość i zaradność życiowa. W 2010 roku para doczekała się narodzin syna. Niestety, niedługo później między tą dwójką zaczęły się pojawiać pewne porozumienia i komplikacje. Weronika Książkiewicz i Krzysztof Latek rozstali się, gdy ich syn miał zaledwie kilka miesięcy. Później przez lata byli partnerzy spierali się o opiekę nad nim. Sprawa została nawet skierowana do sądu. Ostatecznie jednak chłopiec został z mamą, a wraz z upływem czasu relacje między Weroniką Książkiewicz i Krzysztofem Latkiem zaczęły się układać. ZOBACZ TEŻ: Marzena Kipiel-Sztuka nie zdążyła pogodzić się z siostrą przed śmiercią. "Boję się pogrzebu, przeraża mnie to".