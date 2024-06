Sara James to z pewnością jedno z najbardziej gorących nazwisk młodego pokolenia. Po wygranej w "The Voice Kids" wokalistka reprezentowała Polskę na Eurowizji Junior w Paryżu. Zajęła wtedy bardzo wysokie drugie miejsce, a hit "Somebody" leciał przez długi czas we wszystkich rozgłośniach radiowych. Później Sara zrobiła kolejny wielki krok w swojej karierze i wystąpiła w amerykańskim "Mam talent!". Tam doszła aż do finału. Wszyscy jurorzy na czele z Simonem Cowellem zachwycali się jej głosem i obyciem na scenie. Aż trudno uwierzyć, że Sara kończy już 16 lat! Na swój profil na Instagramie wrzuciła zdjęcia z uroczej imprezy urodzinowej. Znajdziesz je w galerii na górze strony.

Sara James pielęgnuje swoje wewnętrzne dziecko. Na torcie Hello Kitty

Piosenkarka spędziła urodziny w gronie najbliższych. Na zdjęciu widzimy różowy tort z maskotką Hello Kitty, która później zostaje zjedzona przez Sarę. Różowe są także balony i kwiaty. Nawet makijaż wokalistki został stworzony na wzór japońskiej postaci. "Leczę swoje wewnętrzne dziecko" - czytamy w opisie. W komentarzach zaroiło się od życzeń. "16?! Wow" - pisała wyraźnie zaskoczona Julia Wieniawa. "Dużo spokoju, radości i spełnienia twoich najskrytszych marzeń", "Wszystkiego najlepszego! Dalszych sukcesów! P.S Koty górą!", "Wszystkiego, co najpiękniejsze słodziaku!" - pisali fani Sary.

Sara jako mała dziewczynka Fot. @sara_james_music/ Instagram

O czym marzy Sara James? To naprawdę piękne

W wywiadzie z "Glamour" młoda wokalistka opowiedziała o swoich największych marzeniach. "Marzę o tym, żeby być zawsze na scenie. Chcę leczyć ludzi swoją twórczością. Zależy mi na tym, by słuchając moich piosenek, przeżywali różnorodne emocje" - mówiła. Później opowiedziała o sile muzyki, która na każdego oddziałuje zupełnie inaczej. "Mamy różne historie, różne doświadczenia. To piękne" - tłumaczyła. W tym samym wywiadzie Sara przyznała, że dużo myśli o swojej przyszłości. Jedno jest pewne, z takim talentem będzie ona naprawdę interesująca.