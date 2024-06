Śmierć Marzeny Kipiel-Sztuki wstrząsnęła nie tylko fanami serialu "Świat według Kiepskich", ale również całym filmowo-teatralnym środowiskiem. - To jest jakaś seria. Niedawno Janusz Rewiński, teraz [Marzena Kipiel-Sztuka - red.]... Smutne jest to, że zaczyna się coraz częściej żegnać bliskich kolegów i koleżanki. To smutne - mówił Krzysztof Tyniec w rozmowie z naszą reporterką Karoliną Sobocińską. Aktorka odeszła, mając zaledwie 58 lat. Długo chorowała, ale dokładna przyczyna jej śmierci nie została ujawniona.

Siostra nie zdążyła pożegnać się z Marzeną Kipiel-Sztuką. Boi się pogrzebu

Pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki ma odbyć się 13 czerwca o godz. 13.15. w Legnicy na głównym cmentarzu przy ulicy Wrocławskiej. Organizacją ceremonii zajmie się hospicjum, a także menadżer Marzeny Kipiel-Sztuki - pan Edwin - oraz serialowa sąsiadka Kiepskich Renata Pałys, znana jako "Paździochowa". Podczas ceremonii ma też nie zabraknąć Doroty Kipiel, młodszej siostry aktorki. Chociaż na świecie były tylko we dwie (gdy mowa o najbliższej rodzinie), od kilku lat nie utrzymywały ze sobą kontaktu.

Jesteśmy dwie szalone artystyczne dusze [Dorota Kipiel jest tancerką - red.], dlatego nie mogłyśmy się dogadać. Obie byłyśmy uparte. Po części wynikało to też z dzieciństwa, z wychowania w domu. Ale obie miałyśmy ciężkie życie. Ja w tej chwili jestem po trudnym rozstaniu z mężem. Jesteśmy mimo wszystko bardzo podobne, szukamy trudnego życia. Niestety, nie udało nam się pogodzić i porozmawiać przed śmiercią. Marzenka była jeszcze bardziej uparta niż ja i kategoryczna. Choć wysyłałam jej miłe SMS-y, pisałam, że kocham, nie chciała kontaktu. Nic nie mogłam zrobić

- mówiła Dorota Kipiel w rozmowie z "Faktem". Siostra Marzeny Kipiel-Sztuki nie ukrywa, że to dla niej trudny czas. Ma jednak wyrzuty sumienia, że nie udało im się pogodzić przed śmiercią aktorki, albo choćby porozmawiać. Przyznała też, że boi się pogrzebu. "Niestety teraz jej nie ma, a ja muszę żyć, z tym że się nie pogodziłyśmy, nie porozmawiałyśmy. Bardzo boję się pogrzebu, przeraża mnie to" - dodała w wywiadzie z dziennikiem Dorota Kipiel.

Marzena Kipiel-Sztuka na początku roku podjęła trudną decyzję. Renata Pałys ujawnia szczegóły

Renata Pałys była bliską koleżanką Marzeny Kipiel-Sztuki. W rozmowie z naszym reporterem Bartoszem Pańczykiem zdradziła, co stanie się z ukochanym psem aktorki. "On ma opiekę. Tu mogę uspokoić. Nie wiem, kto się nim teraz zajmuje, ale Marzena oddała tego psa już na początku roku w zaufane sobie miejsce" - przyznała. Marzena Kipiel-Sztuka od czasu do czasu chodziła na ścianki. Jej zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.