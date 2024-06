Barbara Kurdej-Szatan lata temu wkradła się do show-biznesu i zagościła w nim na stałe. Przez długi czas związana była z Telewizją Polską, gdzie prowadziła różnorodne wydarzenia, a także występowała w serialu "M jak miłość". Jej kariera w telewizji publicznej legła w gruzach w 2021 roku, po tym, jak aktorka zamieściła w sieci wpis dotyczący straży granicznej. Wówczas została zwolniona przez Jacka Kurskiego. Mimo skandalu nie zniknęła całkowicie z telewizji. Ostatnio coraz częściej mówi się o tym, jakoby gwiazda miała powrócić do TVP. Na co może liczyć?

Zobacz wideo Barbara Kurdej-Szatan o zaczynaniu w reklamie. "Byłam inaczej postrzegana"

Barbara Kurdej-Szatan z nowym programem w TVP? Wiadomo, co może poprowadzić

Po zwolnieniu z TVP Barbara Kurdej-Szatan wystąpiła m.in. w programie "Mask Singer", a także "Twoja twarz brzmi znajomo". Wiele wskazuje jednak na to, że już niebawem aktorka powróci do publicznego nadawcy. - W tej chwili na razie zależy, na ile do przodu mówimy. Nie mogę, póki co za dużo mówić, ale może coś się będzie działo. Na pewno jakieś rozmowy trwały - powiedziała w rozmowie z portalem Jastrząb.Post. Natomiast, jak wynika według nieoficjalnych informacji portalu Pudelek, Barbara Kurdej-Szatan już wkrótce ma poprowadzić nowy program rozrywkowy, który będzie emitowany na antenie TVP 2. - Będzie główną prowadzącą. Program będzie przypominał formułą "Kocham cię, Polsko!". Na razie omawiane są szczegóły. Data premiery nie jest jeszcze znana - zdradza informator serwisu. Zdjęcia Barbary Kurdej-Szatan znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Barbara Kurdej-Szatan wróci do "M jak miłość"? "Żadnego wariantu nie wykluczamy"

Coraz częściej pojawiają się również spekulacje na temat domniemanego powrotu Barbary Kurdej-Szatan do "M jak miłość". Przypominamy, że grana przez nią postać wyemigrowała za granicę. Czy jest szansa, że znowu zobaczymy ją w serialu? - Żadne rozmowy z aktorką jeszcze się nie odbyły. W ramach obowiązującej umowy mamy zaplanowane wątki do końca roku kalendarzowego, ale żadnego wariantu nie wykluczamy. Widzowie lubili jej postać, więc wszystko jest możliwe, ale na pewno nie w tym roku - dowiadujemy się z tego samego artykułu.