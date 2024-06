Carly i jej mąż David od zawsze marzyli o dużej rodzinie. Kobieta na co dzień zajmuje się wychowaniem dzieci, natomiast jej mąż jest pastorem, dlatego cała rodzina jest bardzo religijna. Małżeństwo doczekało się aż 12 pociech, a swoją codzienność chętnie relacjonuje w mediach społecznościowych. Ostatnia z ciąż Carly była wyjątkowa, bowiem w tym samym czasie pierwszego dziecka spodziewała się również jej najstarsza córka.

Ma 12 dzieci razem z duchownym. Ostatnie urodziła w tym samym czasie, co córka

Carly i David mają 12 dzieci: 24-letnią Kelsey, 22-letniego Williama, 19-letniego Matthew, 17-letnią Olivię, 15-letnią Caroline, 13-letnią Annę, 11-letniego Gideona, dziewięcioletniego Gabriela, ośmioletnią Adelę, czteroletniego Silasa, trzyletnią Elorę oraz roczną Rosalee. Najstarsza córka nie mieszka już w domu rodzinnym. Kelsey wyszła za mąż i niedawno sama została mamą. Co ciekawe, jej syn przyszedł na świat w podobnym czasie, co jej najmłodsza siostra. Jak się okazuje, kobiety nie planowały ciąży w podobnym okresie. Carly i David bardzo się ucieszyli na wieść o tym, że zostaną dziadkami. Gdy kobieta dowiedziała się o tym, że już niedługo będzie babcią, zaczęła myśleć, by dalej nie zachodzić już w ciążę. Życie przygotowało dla niej jednak zupełnie inny scenariusz. "Czy dzięki dwunastemu dziecku zapanuje równowaga? Nie, to będzie dziewczynka. Będziemy więc mieć siedem córek i pięciu synów" - napisała w jednym z postów na Instagramie. Zdjęcia całej rodziny znajdziecie w naszej galerii.

Carly i David mają 12 dzieci. Taki mają sposób na udany związek

Carly i David są małżeństwem od 24 lat. Już niedługo para będzie obchodziła 25-lecie ślubu. Jaki mają przepis na udaną relację mimo tak licznych obowiązków związanych z wychowaniem dzieci? Okazuje się, że para nieustannie wybiera się na randki. W ten sposób dba o to, by poświęcać czas nie tylko dzieciom, ale i sobie nawzajem. Zdaniem małżeństwa w wychowaniu dzieci, a także zachowaniu dobrych rodzinnych relacji najważniejsza jest po prostu miłość. "Miłość nie dzieli, ona się mnoży" - napisała w jednym z postów na swoim profilu. ZOBACZ TEŻ: Sześcioletnia dziewczynka zachowuje się jak dorosła kobieta. Mama w ogniu krytyki. "Czerwona flaga".