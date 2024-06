Barbara Sienkiewicz była aktorką, jednak w ostatnich latach rozpisywano się o niej nie ze względu na role, a fakt, że zdecydowała się na późne macierzyństwo. Urodziła bliźnięta w wieku 60 lat i została okrzyknięta "najstarszą matką w Polsce". Chroniła jednak prywatność pociech i nie chciała zdradzać szczegółów z ich życia. Jak podał "Super Express", Sienkiewicz zmarła w nocy 7 czerwca. Jakiś czas przed śmiercią uczestniczyła w komunii swoich dziewięcioletnich dzieci. Tabloid dotarł do sąsiadki zmarłej, która ujawniła, że aktorka miała zmagać się z chorobą. Poinformowano też wówczas, że bliźnięta trafiły do interwencyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wiemy, co dalej z bliźniakami. Oto najświeższe informacje

Barbara Sienkiewicz była samotną mamą, starała się zapewnić dzieciom jak najlepsze dzieciństwo. Aktorka zdawała sobie sprawę, że późno zdecydowała się na macierzyństwo i zapewniała, że ma plan awaryjny na przyszłość. Już wcześniej spisała testament. W programie "Wieczorny Express" mówiła, że to Wanda Nowicka, która w przeszłości jej pomagała, miała zająć się dziećmi w razie jej śmierci. Polityczka zapytana o tę deklarację odparła jednak, że o wszystkim dowiedziała się z mediów.

Skontaktowaliśmy się z podkom. Ewą Kołdys, oficer prasową Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II. Jak się okazało, dzieci wciąż przebywają w placówce, a o ich dalszych losach zdecyduje sąd. Funkcjonariuszka dodała, że po dzieci nie zgłosił się nikt z najbliższej rodziny, gdyż jej nie mają.

W momencie podejmowania interwencji przez naszych funkcjonariuszy, tak jak przekazałam w informacji piątkowej: w związku z tym, że dzieci nie mogły być oddane osobie najbliższej, żadnemu z członków rodziny - nie było takiej osoby - dzieci zostały zaopiekowane i przewiezione do placówki interwencyjnej opiekuńczo-wychowawczej. O dalszej sytuacji prawnej tych dzieci zdecyduje już sąd rodzinny

- powiedziała naszej reporterce Karolinie Sobocińskiej policjantka.

Nie żyje Barbara Sienkiewicz. Przed śmiercią wyszła ze szpitala

Ojciec Anny i Piotra nie miał praw do opieki nad bliźniętami. Barbara Sienkiewicz wychowywała je sama. Wielu podejrzewało, że ciąża miała być wynikiem zapłodnienia in vitro, ale matka nie chciała dzielić się tak wrażliwymi informacjami na ten temat. "To jest moja tajemnica i moja decyzja" - stwierdziła w programie "Wieczorny Express". Aktorka zajmowała się również swoją mamą, która zmarła rok temu. Jako pierwszy o śmierci Barbary Sienkiewicz poinformował "Super Express", który potwierdził tę informację na policji. "Chwilę przed godz. trzecią w nocy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące podejrzenia zgonu kobiety. Zastali na miejsc ratowników, którzy potwierdzili zgon 69-letniej kobiety. W mieszkaniu obecny był znajomy tej pani. Zgon nie ma charakteru kryminalnego" - mówiła wówczas podkom. Ewa Kołdys. A więcej zdjęć Barbary Sienkiewicz z dziećmi znajdziecie w naszej galerii na górze strony.