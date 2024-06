Daniel Olbrychski niejednokrotnie wypowiadał się w tematach, które znacznie odbiegają od teatru, filmu i aktorstwa. Artysta nie ukrywa, że bardzo ważna jest dla niego polityka naszego kraju. Ostatnio został poproszony o krótki wywiad dla TV Republika, by porozmawiać o wyborach do Europarlamentu. Reporterka "złapała" Daniela Olbrychskiego pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, w sztabie wyborczym PO.

Daniel Olbrychski grzmi w TV Republika. Mówi o stosunkach z Rosją i Białorusią

Daniel Olbrychski został zapytany przez dziennikarkę stacji o jego odczucia po wyborach do Europarlamentu. Aktor nie ukrywał, że spodziewał się zwycięstwa PO. Dodał, że zaskoczyła go druga lokata (według punktacji) Prawa i Sprawiedliwości, partii, która - jego zdaniem - wyrządziła Polsce wiele szkód. Następnie rozmowa poszła w kierunku kryzysu migracyjnego na granicy Polski i Białorusi - rozgorzała burzliwa dyskusja. Artysta obarczył winą za wspomniany kryzys nie tylko prezydentów Rosji i Białorusi - Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenkę, ale również polskich polityków. Olbrychski uważa, że ci ostatni zachowują się jak sprzymierzeńcy Rosjan i Białorusinów. Punkt kulminacyjny nastąpił, gdy poruszono temat aresztowania trzech żołnierzy. Olbrychski stwierdził, że ta informacja nie została zatajona na taką skalę, jak obecność rakiety, która przelatywała nad Polską. "Tam minister, z tego, co się orientuję, nie został poinformowany. Tutaj minister Kosiniak-Kamysz wyszedł i powiedział, że dostał notatkę, a nas nie poinformował" - mówiła reporterka.

To są fałszywe informacje

- szybko zareagował Daniel Olbrychski.

Żona Olbrychskiego włączyła się do dyskusji. Takich słów nikt się nie spodziewał

Żona Daniela Olbrychskiego Krystyna Demska-Olbrychska, sama ma wiele wspólnego z polityką, ponieważ była kandydatką Platformy Obywatelskiej w tegorocznych wyborach parlamentarnych. Kobieta nie zamierzała gryźć się w język i na sam koniec dyskusji w TV Republika stwierdziła, że stacja ta jest "najbardziej szkodliwą telewizją" w Polsce. Dodała, że TV Republika jest "spadkobiercą" TVPiS, wymownie kończąc rozmowę z reporterką stacji. A jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda Daniel Olbrychski z żoną, koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.