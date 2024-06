Niedziela upłynęła pod znakiem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Polacy przez cały dzień, aż do godziny 21 mieli możliwość głosowania na wybranych kandydatów. Następnie zostały zaprezentowane wstępne wyniki exit poll. Nie było, zdaje się, ani jednego medium w Polsce, które nie poruszyłoby tego tematu. Ostatecznie najwięcej głosów zdobyli politycy Koalicji Obywatelskiej - ugrupowanie zyskało ponad 37-procentowe poparcie w wyborach do Europarlamentu.

Piotr Kraśko prowadził wieczór wyborczy w TVN24. Nagle padły słowa o córce

Stacja TVN24 postawiła na wielogodzinny wieczór wyborczy, który prowadził Piotr Kraśko. Prezenter, który na co dzień jest twarzą "Faktów" nagle wypowiedział słowa, które mogły wiele osób zaskoczyć. Po wyemitowaniu relacji z jednego ze sztabów wyborczych, wspomniał o swojej ośmioletniej córce Laurze. Miało to miejsce chwilę po godzinie 21.

Każdy z nas pewnie na różne sposoby mierzy czas, ale moja najmłodsza córka ma osiem lat, jest w drugiej klasie szkoły podstawowej. Osiem lat to sporo. Po raz pierwszy za jej życia zdarzyło się, że PiS nie wygrał wyborów. Wygrał kto inny. Po raz pierwszy od 10 lat wybory wygrała Koalicja Obywatelska. Prezes mówi: Droga do zwycięstwa jest otwarta, no ale jednak teraz dostali 33 proc. głosów. Pięć lat temu to było 45 proc. Pięć lat temu PiS zdobył 27 mandatów, teraz prawdopodobnie 19

- oświadczył Piotr Kraśko.

Piotr Kraśko i poseł PiS ostro starli się w studiu. Wyciszono mikrofon. "Pan nie ma wiedzy?"

Piotr Kraśko w 2016 roku zakończył współpracę z Telewizją Polską, gdzie pracował przez wiele lat i przeszedł do konkurencyjnej stacji - TVN. Tam prowadzi "Fakty" i "Fakty po faktach". Jakiś czas temu właśnie w tym drugim programie gościł posła Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusza Mularczyka. Poruszono wówczas gorący temat, który związany był z byłym ministerstwem sprawiedliwości, Zbigniewem Ziobrą, oraz Funduszem Sprawiedliwości. "Rzecznik prokuratury krajowej mówił, że w obszarze zainteresowania dochodzenia mówimy o sumie ponad 280 mln i ustawianiu konkursów"- mówił Kraśko, lecz poseł PiS próbował ominąć temat. Problemem było też to, że odpowiedzi Mularczyka docierały z opóźnieniem, ponieważ Mularczyk nie siedział w studiu, tylko łączył się zdalnie. Dziennikarz się zirytował. "Pan nie ma wiedzy, czy uważa, że wszyscy są niewinni?" - odpalił. Ostatecznie skończyło się na wyciszeniu mikrofonu posła PiS. A jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda Piotr Kraśko w wersji wieczorowej, koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.