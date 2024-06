Joanna Kurowska zyskała popularność w wielu znanych produkcjach. Aktorkę z pewnością kojarzycie z takich hitów, jak "Komedia małżeńska", "Czterdziestolatek. 20 lat później", "Dzień Świra", "13 posterunek", a także wiele innych. Kobieta w ostatnim czasie postawiła na zmiany. Postanowiła zrzucić zbędne kilogramy. W rozmowie z "Faktem" podkreśliła, że robi to dla swojego komfortu. Jakiś czas temu nie miała konkretnych zasad swojej przemiany. "Staram się lepiej odżywiać i uprawiam sport!" - mówiła wówczas. Okazało się, że trzyma się jednak pewnej reguły.

Joanna Kurowska schudła dziewięć kilogramów. Zdradziła sekret szczupłej sylwetki

Joannie Kurowskiej udało się zrzucić już około dziewięciu kilogramów. Gwiazda postanowiła podzielić się swoimi spostrzeżeniami w rozmowie z reporterem Pomponika. Metamorfoza nie uszła uwadze fanom. Kobieta przyznała, że kluczem do sukcesu było profesjonalne podejście. "Chudnę, bo wzięłam się profesjonalnie za to" - stwierdziła Kurowska w rozmowie. Podkreśliła, że pragnie jeszcze schudnąć około ośmiu kilogramów. Jaki ma na to plan? Pozornie bardzo prosty. Aktorka rozwiała także kwestię plotek, które dotyczą jej rzekomych uczuleń pokarmowych. "Trochę miałam, ale nie za dużo (...). Mam lekkie na laktozę, na takie rzeczy, ale to jak każdy chyba (...). Po prostu mniej jem i chudnę, i to jest największy sukces" - wyznała aktorka. Brzmi łatwo? Więcej zdjęć Joanny Kurowskiej znajdziecie w galerii na górze strony.

Nie tylko Joanna Kurowska przeszła prawdziwą metamorfozę. Przemianą może pochwalić się również Danuta Martyniuk

Wiele gwiazd decyduje się na profesjonalną pomoc w zrzuceniu zbędnych kilogramów. Nie można jednak zapomnieć o odpowiedniej motywacji, która z pewnością pomoże w drodze do wymarzonej sylwetki. O tym opowiedziała Danuta Martyniuk w rozmowie ze "Światem Gwiazd". Niestety, nie miała zbyt dobrego doświadczenia z komentarzami internautów. "Czytałam nieprzychylne komentarze w internecie na mój temat. (...)To mnie zmotywowało. Pomyślałam: O nie! Muszę coś zmienić" - przekazała Martyniuk. Gwiazda przygotowała specjalną dietę. Zmieniła nawyki żywieniowe. Chcecie dowiedzieć się więcej? Szczegóły znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Joanna Kurowska mieszka sama pod lasem. Tak żyje na wsi po śmierci męża. Ma dziki ogród i pełno bibelotów

