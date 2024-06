Niewielu wie, że jest synem Andrzeja Rosiewicza. Robi karierę w mediach

Andrzej Rosiewicz niedawno skończył 80 lat. Znany piosenkarz poznał swoją ukochaną, gdy miał 50 lat. I pomimo sporej różnicy wieku małżonkowie do dziś tworzą zgrany duet. Para doczekała się trójki dzieci: Jędrzeja oraz bliźniaków - Ireny i Adama. Najstarszy syn Rosiewiczów nie jest osobą anonimową.

Niewielu wie, że jest synem Andrzeja Rosiewicza. Wygrał popularny teleturniej

Andrzeja Rosiewicza większość kojarzy z piosenką "Czterdzieści lat minęło", którą można usłyszeć w czołówce kultowego serialu z czasów PRL - "Czterdziestolatek". Zaśpiewał też takie wielkie hity jak: "Czy czuje pani cha-chę?" oraz "Chłopcy radarowcy". Niedawno piosenkarz świętował 80. urodziny, jednak nadal jest aktywny zawodowo. Okazuje się, że sceniczne występy nie wynikają tylko z pasji. Jednym z powodów jest również to, że Rosiewicz dostaje niezwykle niską emeryturę. "Nie zwalniam tempa i nie tracę pogody ducha. Mówię o sobie: były harcerz i sportowiec, a obecnie artysta estradowy odrzutowiec. I tego się trzymam. Mimo wieku formę fizyczną cały czas mam" - mówił w rozmowie z "Dobrym Tygodniem".

Co ciekawe, Rosiewicz późno zdecydował się na założenie rodziny, a do 50. roku życia mieszkał z matką. Żonę Iwonę poznał w 1994 roku, a po trzech latach wzięli ślub. Najstarszy syn, Jędrzej, ma 26 lat. Jak się okazuje, nie jest osobą anonimową i rozwija karierę w mediach. Pracuje jako reporter w Polskim Radiu, gdzie może rozwijać naukowe zainteresowania. Pracuje głównie na antenie młodzieżowej Czwórki, z którą związany jest już blisko dwa lata. Podejmował między innymi tematy związane z ekologią czy pisał o Unii Europejskiej. Syn Rosiewicza pojawił się też w telewizji. Nie jest tajemnicą, że wystąpił w jednym z odcinków "Jednego z dziesięciu", który wyemitowano w grudniu 2022 roku i ostatecznie udało mu się wygrać! Jego zdjęcie znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Żona Andrzeja Rosiewicza jest od niego młodsza o ponad 20 lat. Różnica wieku nie miała znaczenia

Pod koniec lat 90. XX wieku Andrzej Rosiewicz poślubił Iwonę i od tego czasu są nierozłączni. Nie wierzono w ich szczęście - kobieta jest od męża sporo młodsza. Rosiewicz ma 80 lat, a Iwona - 55. Doczekali się trójki dzieci i do dziś idą przez życie razem. Piosenkarz wyjawił podczas rozmowy w Radiu 104,7 FM, że jego ukochana pochodzi z Krakowa oraz jest absolwentką ekonomii. Czy jest zazdrosny o żonę? Miał na to jasną odpowiedź. - No jestem o nią zazdrosny, bo ją kocham. Nie ma miłości bez zazdrości - wyznał.

Andrzej Rosiewicz Andrzej Rosiewicz poznał młodszą o ponad 20 lat żonę na wyborach Miss / Fot. KAPiF.pl