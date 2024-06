Ewa Bem to dziś jedna z najbardziej utytułowanych polskich wokalistek. "Pierwsza dama polskiego jazzu", jak często się nazywa artystkę, po raz pierwszy zaistniała na scenie w 1969 roku. Nie da się ukryć, że jest uwielbiana przez publikę. W 2018 roku piosenkarka postanowiła zawiesić swoją działalność muzyczną. Decyzja została podjęta tuż po śmierci jej córki Pameli. W 2021 Ewa Bem wróciła do występów na scenie. Ostatnio jednak wokalistka zdecydowała się odwołać koncerty ze względu na problemy zdrowotne.

Ewa Bem w nowej odsłonie. Zrezygnowała z ciemnych włosów. Poznajecie?

Siódmego czerwca rozpoczęła się siódma odsłona festiwalu Wodecki Twist. Na koncercie "Znajdziesz mnie znowu. Czyli wspaniałe lata 70.!" znane gwiazdy zaprezentowały przeboje z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego. Nie obyło się bez wyróżnień. W tym roku "Nagrodę W" zdobyła Ewa Bem. "Niemal wszystkie tytuły piosenek Zbigniewa Wodeckiego moglibyśmy przełożyć na to, co czujemy do tej artystki. Dobrze, że jesteś. Lubimy wracać. Z tobą chcemy oglądać świat. Nad wszystko uśmiech twój! Ewa Bem jest wybitną, wszechstronną i wytrwałą czarodziejką polskiej muzyki. Dziękujemy!" - czytamy na oficjalnym facebookowym profilu festiwalu. Wokalistka nie mogła pojawić się osobiście na wydarzeniu. Pojawiła się jednak na telebimie i podziękowała za wyróżnienie. Jak się okazało, Ewa Bem pokazała się w nowej odsłonie. Na marne szukać u niej charakterystycznych ciemnych włosów. Teraz nosi jasną, bardzo krótką fryzurę, która wpada w kolor biały. Zdjęcie Ewy Bem w jasnej fryzurze znajdziecie w galerii na górze strony.

Ewa Bem nie wystąpiła na zaplanowanych koncertach. Takie były zalecenia lekarzy

Ewa Bem w 2024 roku miała zaplanowane koncerty. Artystka miała wystąpić między innymi w katowickim spodku w ramach "In Memory Of Tina Turner". Niestety, była zmuszona zrezygnować. To jednak nie wszystko. Koncert zaplanowany na wrzesień w Warszawie został odwołany. Ewy Bem nie było również na Festiwalu w Sopocie. Okazało się, że wokalistka zmaga się z problemami zdrowotnymi. O wszystkim opowiedział jej mąż, Ryszard Sibilski. - Mieliśmy trochę zdrowotnych problemów. Na razie czas odpocząć. Zobaczymy, co będzie dalej - powiedział mąż piosenkarki w rozmowie z "Rewią". Wyszło na jaw, że lekarze zalecili Ewie Bem odpoczynek. ZOBACZ TEŻ: Czytelnicy Plotka chcą Ewę Bem w "The Voice Senior". Artystka zdradziła nam, czy przyjęłaby pracę w TVP [PLOTEK EXCLUSIVE]

