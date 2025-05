Beata Kozidrak niemal całe życie nosi peruki. Tak wyglądają jej prawdziwe włosy

Bujne loki, całkowicie proste włosy czy może fale w hollywoodzkim stylu? Takie fryzury zazwyczaj nosi Beata Kozidrak, która rzadko kiedy pokazuje się bez peruki. Na jednym z nagrań zamieszczonych w sieci możemy zauważyć, w jakiej kondycji są naturalne włosy gwiazdy Bajmu. Sami spójrzcie - to bardzo rzadki widok. Dlaczego tak rzadko je pokazuje?

Beata Kozidrak i jej prawdziwe włosy. Jest pewna różnica

Wokalistka przed wyjściem na scenę musi mieć idealnie dobrany strój, makijaż i oczywiście fryzurę. Takie przygotowania to długi proces, który przeważnie przynosi pożądany efekt "wow". Kulisy szykowania się gwiazdy mogliśmy podpatrzeć na Instagramie jednego z jej stylistów. Kozidrak była wówczas chwilę przed występem w Operze Leśnej. Wystylizowano ją w złotą suknię i gigantyczną koronę, którą najpierw dopasowywano do jej naturalnych włosów. W jakim stanie są prawdziwe pasma gwiazdy? Kozidrak ma tak naprawdę pocieniowane, jasne włosy sięgające ramion. Są rzadkie, ale podatne na stylizację. Widzimy, że są lekko zawinięte do wewnątrz na końcach. Kadr ze wspomnianego nagrania znajdziecie w naszej galerii.

Beata Kozidrak odważnymi kreacjami podkreśla swoją osobowość. "Artysta musi być odważny"

Stylizacje wokalistki od lat robią wrażenie. W jej garderobie nie brakuje bowiem wyciętych sukni, skórzanych ubrań, wzorzystych tkanin i rockowych kreacji. Wielokrotnie widzieliśmy gwiazdę w ramonesce, czy lateksie. Kontrowersje związane ze strojem wcale nie przeszkadzają samej zainteresowanej. - Scena to jest scena. I zawsze tak myślałam: na scenie mam być sobą. Zawsze byłam osobą krnąbrną, niepokorną i wydaje mi się, że to jest synonimem Beaty - mówiła gwiazda w dawnym wywiadzie. Co więcej przekazała o modzie w "Dzień Dobry TVN"? - Artysta musi być odważny, żeby iść dalej. Jeśli przestaje być odważny, to stoi w miejscu. W trzech pionach: tekst, wokal i ubranie - dodała. Co ciekawe, niektóre stroje nawiązują do muzyki Kozidrak. - Kiedy wychodzę na scenę, to kreuję. Poprzez ubrania podkreślam swoją osobowość, ale też niejednokrotnie tekst piosenki - wyznała.