Marta Kaczyńska ma za sobą dość burzliwe życie miłosne. Trzykrotnie stawała na ślubnym kobiercu. Obecnie jest związana z Piotrem Zielińskim. Od początku bratanica Jarosława Kaczyńskiego budzi ogromne zainteresowanie mediów, lecz stara się unikać rozgłosu w sferze prywatnej - stroni od udzielania wywiadów i nie pokazuje wizerunku swoich dzieci publicznie. Próżno też szukać wspólnych rodzinnych zdjęć w mediach społecznościowych. Córka zmarłej w katastrofie smoleńskiej pary prezydenckiej ma troje dzieci - Ewę, Martynę i Stanisława. Najstarsza córka Marty Kaczyńskiej wyprowadziła się do odległego Seulu. Widać, że dobrze się czuje, żyjąc na co dzień w odmiennej kulturze.

REKLAMA

Zobacz wideo Grupa RotaVirus wylicytowała relację na Plotku. Oto, co działo się w Skawinie

Córka Marty Kaczyńskiej wyjechała do Korei. Co tam robi?

Jak informowały w ubiegłym roku media, Ewa Dubieniecka wybrała daleki kierunek na rozpoczęcie samodzielnego życia. Wyjechała do Korei Południowej, która staje się coraz bardziej modna wśród młodych ludzi i przyciąga ich możliwościami rozwoju. Jak donosi portal Show News, 22-latka dostała się na Yonsei University, czyli chrześcijański prywatny uniwersytet badawczy. Choć z początku oczekiwania rodziców miały skupiać się na Europie i dużo bliższym kierunku, ich córka postanowiła inaczej.

Marcin Dubieniecki pokazywał jej tamtejsze szkoły średnie. Po powrocie Ewa kontynuowała naukę w prestiżowym trójmiejskim liceum, gdzie świetnie sobie radziła. Tata namawiał ją jednak, by dokończyła edukację w Londynie, a potem tam podjęła studia - czytaliśmy w "Dobrym Tygodniu".

Córka Marty Kaczyńskiej kocha koreańską kulturę? To dodaje w sieci

Jak można zobaczyć w mediach społecznościowych, Dubieniecka przedstawia się swoim drugim imieniem - Aleksandra. W internecie dodaje zdjęcia z pobytu w Seulu. Wygląda na to, że szybko przystosowała się do azjatyckich klimatów. Można zauważyć na fotografiach, że nawet wykonuje makijaż podobny do tego stosowanego przez Koreanki. Nie wiadomo, czy nie wspomaga się filtrami, jednak najwyraźniej podoba jej się tamtejszy styl i uroda. ZOBACZ TEŻ: Historia małżeństw Marty Kaczyńskiej. Pierwszy mąż dowiedział się, że nie jest ojcem córki. Drugi trafił do aresztu