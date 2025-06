Wieści o Lindzie ujrzały światło dzienne. Ma synów bliźniaków. "Muszą ukrywać twarze"

Bogusław Linda i Lidia Popiel tworzą jedno z najtrwalszych związków w polskim show-biznesie - są razem od ponad trzydziestu lat. Na ślubnym kobiercu stanęli w 2000 roku, a owocem ich miłości jest córka Aleksandra, która udziela się czasem w mediach. Mało kto jednak pamięta, że zanim aktor związał się ze swoją obecną żoną, miał za sobą jedno małżeństwo. Pierwsza żona Lindy także ma na imię Lidia i choć ich małżeństwo się rozpadło, to doczekali się synów bliźniaków.

Bogusław Linda ma synów bliźniaków. Dlaczego się ukrywają?

Synowie Bogusława Lindy pracują w policji i w odróżnieniu od córki aktora, nie są zainteresowani karierą w mediach. Co więcej, aktor na łamach "Faktu" ujawnił, że bliźniacy nie mogą ujawniać swoich twarzy, ponieważ zajmują się sprawami kryminalnymi. Tygodnik "Na żywo" donosił z kolei, że Mikołaj Linda przez długi czas pracował w pionie kryminalnym komendy stołecznej, później zdecydował się na pracę przy biurku. Drugi bliźniak, Michał, miał pracować w biurze kryminalnym Komendy Głównej Policji. Bogusław Linda przy okazji premiery serialu "Paragraf", w którym wcielał się w policyjnego inspektora, ujawnił, że nie konsultował swojej kreacji z synami.

Wcale nie rozmawiałem z synami o tej roli. Obaj są policjantami kryminalnymi, muszą ukrywać swe twarze, ale pewnie będą mnie oceniać, jak zobaczą w tym serialu. Mój policjant jest oczywiście niepokorny, ale czuję też, że jest jednak bardzo wrażliwy

- powiedział dla "Faktu" w 2012 roku.

Bogusław Linda i Lidia Popiel są razem od lat. Jaki mają sekret na udany związek?

Jakiś czas temu Lidia Popiel w rozmowie z "Faktem" wyjawiła, że sekret udanych relacji małżeńskich tkwi w dawaniu sobie przestrzeni. Bogusław Linda ma dość nietypowe hobby, jakim jest żeglowanie. To zmusza go do częstych wyjazdów, jednak żona nie ma mu tego za złe. "Bogusław gdzieś ciągle jest w rejsie. Uwielbiam, jak wyjeżdża i wtedy korzystam z tego. Robię wtedy sobie taką odnowę. Mam wolniejsze myśli, mogę załatwić trochę rzeczy. Macham mu też z daleka, temu mojemu żeglarzowi. Takie małe rozstania bardzo dobrze robią związkom. Może nawet powinny być wpisane w każdy kalendarz" - opowiadała.