Premiery, eventy czy gale nagród co chwila przyciągają największe polskie sławy. Celebryci w czwartek 11 kwietnia mieli okazję zaprezentować się na gali Perfect Spa. Jak czytamy w opisie wydarzenia, ma ono na celu wyróżnienie najlepszych hoteli, marek i firm z branży SPA i wellness. Zaproszenie na imprezę przyjęli m.in. Ida Nowakowska, Monika Mrozowska, Iwona Pavlović, Agnieszka Kaczorowska czy Tomasz Ciachorowski.

Gwiazdy na gali Perfect Spa

Iwona Pavlović na imprezę założyła swoją ulubioną czerń. Jurorka "Tańca z gwiazdami" zaprezentowała się w długiej, sięgającej do ziemi kreacji, na którą narzuciła cienki, ozdobiony cekinami i piórami płaszcz. Postawiła przy tym na wieczorowy makijaż i mocno podkreśliła oczy. Monika Mrozowska także wybrała czerń, ale w nieco bardziej casualowym wydaniu. Celebrytka założyła ażurową koszulę, do której dobrała luźne spodnie z połyskującego materiału. Całość wykończyła delikatnym makijażem, a do stylizacji wybrała niedużą torebkę na długim pasku. Bardzo ciekawie zaprezentowała się Agnieszka Kaczorowska. Tancerka wybrała bardzo modną, oversize'ową marynarkę w odcieniu ognistej czerwieni. Do tego dobrała klasyczne, czarne spodnie z rozcięciami, spod których widać było srebrne sandałki. Jak wypadło takie nieoczywiste połączenie kolorów? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Agnieszka Kaczorowska Agnieszka Kaczorowska, AKPA