Gwiazdy chętnie pokazują się na wydarzeniach. Jest to moment, by móc zaistnieć, szczególnie, gdy wybiorą się tam w przebojowych lub modnych stylizacjach. Tym razem mogliśmy zobaczyć celebrytów na czerwonym dywanie przy okazji otwarcia ekskluzywnej perfumerii. Nie zabrakło dużych nazwisk.

Jolanta Kwaśniewska z klasą. Weronika Książkiewicz postawiła na casual. Lewandowska w wielkich rękawach

Niedawno mogliśmy oglądać gwiazdy na wielu premierach, m.in. "Back to black. Historia Amy Winehouse" czy "Civil War". Tym razem chodziło o otwarcie perfumerii, które stało się doskonałą opcją do pokazania w blasku fleszy. Nie zawsze oznacza to, że gwiazdy będą się stroić i nosić ekscentryczne stylizacje. W tym przypadku postawiły bardziej na klasykę. Na liście zaproszonych nie zabrakło byłej pierwsze damy Jolanty Kwaśniewskiej, która słynie z elegancji. Tym razem również nie zawiodła. Wybrała się na wydarzenie w szarej, wełnianej marynarce oraz długiej, plisowanej spódnicy. Nie zabrakło odpowiednich dodatków - okularów przeciwsłonecznych oraz licznych pereł. Była również mała torebka. Weronika Książkiewicz postawiła na wygodę i luz. Czarna bluzka z długim rękawem, która również materiał na szyi. Jeśli chodzi o spodnie, postawiła na jasne jeansy. Na wydarzeniu nie zabrakło znanej twarzy z "Pytanie na śniadanie". Anna Lewandowska pokazała się w pomarańczowej koszuli, która miała bufiaste rękawy. Wybrała białe spodnie. Wykończyła stylizację beżową torebkę i kolczykami w kształcie koła.

Kwaśniewska w modnych okularach. Książkiewicz skromnie. A Lewandowska? Fot. AKPA

Nie zabrakło Edyty Herbuś. Była też Lidia Popiel, a także Izabela Kuna

Tancerka, choć przez wielu kojarzona również jako aktorka, Edyta Herbuś postawiła na jasną kolorystykę. Na event wybrała się w jasnoniebieskim garniturze, który uzupełniła małą, białą torebką na łańcuszku. Nie zabrakło też odrobiny szaleństwa w postaci długich kolczyków z piór. Lidia Popiel także polubiła się z jasnymi odcieniami. Tym razem założyła jasny t-shirt, do którego dobrała identyczny dół. Na szyi fotografki nie zabrakło delikatnych pereł. Na ramieniu mogliśmy dostrzec brązową torbę z akcentami w panterkę. Jedna z najpopularniejszych aktorek, Izabela Kuna, również pojawiła się na otwarciu. Wybrała koralową koszulkę, do której dopasowała obszerne jeansy postrzępione przy nogawkach. Wszystko wykończyła czarną, oversize'ową marynarką i mokasynami w tym samym kolorze. Całość wieńczyła malutka torebka i okulary przeciwsłoneczne. Po więcej zdjęć gwiazd z wydarzenia zapraszamy do galerii na górze strony.

