Agata Duda to z całą pewnością jedna z najbardziej rozpoznawalnych kobiet w Polsce. Pierwsza dama słynie nie ze swoich wypowiedzi i stylu bycia, lecz z często nietrafionych stylizacji. Nic dziwnego, że wygląd małżonki Andrzeja Dudy jest często szeroko komentowany. Pierwsza dama niechętnie zabiera głos w ważnych tematach i słynie z milczenia. Tym razem Agata Duda udała się na spotkanie z przedszkolakami. Zdecydowała się na długą sukienkę w koralowym odcieniu. Stylizację pierwszej damy ocenił Michał Musiał, modowy ekspert i stylista fryzur.

Agata Duda wybrała koralową sukienkę. Kreacja okazała się nietrafiona

Agata Duda tym razem postanowiła udać się do Przedszkola Samorządowego w Tenczynku, aby spotkać się z najmłodszymi. Wszystko po to, aby przeczytać wspólnie wiersze Jana Brzechwy i zaszczepić w młodych ciekawość do literatury i poezji. Pierwsza dama tym razem zrezygnowała z zachowawczych kolorów na rzecz odważnego koralu. Obok rzucającej się w oczy sukienki nie dało się przejść obojętnie.

Agata Duda wybrała kreację, która zupełnie do niej nie pasuje. Zacznijmy od fasonu - bardziej nadaje się na mało gustowne wesele niż na spotkanie z dziećmi. Jest bardzo ciężko i tandetnie. Nie gra ani tkanina, ani krój. Patrząc na kolor, trzeba niestety stwierdzić to samo. Koralowy odcień zupełnie nie pasuje do urody Agaty Dudy. Podkreśla wszystko to, co niedobre. Jest bardzo źle. Tak naprawdę nie ma ani jednej dobrej rzeczy, którą można by powiedzieć o tej sukience

- stwierdził Michał Musiał, modowy ekspert i stylista fryzur.

Fryzura okazała się nie lepsza. Tak źle dawno nie było

"Fryzura Agaty Dudy także nie należy do udanych. Znów jest zbyt wyczesana. Jest za dużo lakieru. Kolor jest zbyt płaski. Brakuje tutaj nowoczesności i nonszalancji. Od dawna wybieramy znacznie bardziej naturalne, czesane wiatrem formy. Niestety nic tutaj nie jest dobre - zaczynając na stylizacji, a kończąc na fryzurze. W przypadku Agaty Dudy zazwyczaj broniła się choć jedna rzecz w stylizacji. Tutaj tego nie ma" - dodał ekspert.