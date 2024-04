Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron od kilku dni są już małżeństwem. Para spodziewa się również narodzin pierwszego dziecka. Choć związkiem dzielili się z obserwatorami w mediach społecznościowych, same przygotowania do ślubu utrzymywali w tajemnicy. Okazuje się, że zbyt długo nie musieli tego robić, bowiem decyzja o ceremonii zapadła nagle. Efekt? Przygotowania na ostatnią chwilę, błyskawiczne umawianie fryzjerki i makijażystki, informowanie garstki znajomych... Sandra Kubicka po tygodniu zrelacjonowała, jak wyglądała organizacja ślubu w przyspieszeniu.

