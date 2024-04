Tadeusz Rydzyk to postać kontrowersyjna. Założyciel Radia Maryja od lat związany jest ze środowiskiem PiS. Przypomnijmy, że w 2023 roku dostał od Jacka Sasina podczas 32. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja w Częstochowie miecz "z czasów Mieszka I". Prezent ma trafić do Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II w Toruniu (którego inicjatorem jest Fundacja Lux Veritatis). Na konto Fundacji, redemptorystów i Radia przez lata wartkim strumieniem płynęły rządowe pieniądze. Sam ojciec Rydzyk również do najskromniejszych zakonników nigdy nie należał - dość przypomnieć słynnego maybacha, którego duchowny miał dostać od "bezdomnego pana Stanisława z Warszawy". Nic dziwnego, że pojawiają się pytania o to, w jakich warunkach o. Rydzyk mieszka.

Zobacz wideo Na konferencji padło pytanie o miecz dla Rydzyka. Bochenek uciekł od odpowiedzi: Państwo znowu spekulujecie

Jak mieszka ojciec Tadeusz Rydzyk?

Panie premierze, może pan przyjść do mojego pokoju, zobaczyć jak ja mieszkam. W klasztorze, normalnie: łóżko, szafa, biurko, krzesło. Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo. Jak przyjechałem do Torunia, to przez trzy lata co najmniej spałem na materacu. Nie było łóżka, nie było czasu się postarać, a współbraciom nie chciałem zawracać głowy

- tak mówił na spotkaniu Rodziny Radia Maryja w Częstochowie lata temu. Czasy te minęły, bowiem redemptorysta z klasztornej celi przeprowadził się do apartamentu. O szczegółach poinformował "Super Express":

Teraz ma apartament w Porcie. Taki normalny, dwa pokoje i kuchnia. To wszystko liczy 48 metrów kwadratowych - mówił znajomy duchownego, dodając, że Rydzyk po mieście przemieszcza się "starą toyotą".

Teoretycznie ojciec Rydzyk jako zakonnik złożył śluby ubóstwa. Jednak jak wskazywała w 2021 roku m.in. "Gazeta Wyborcza", redemptorysta przez sześć lat kadencji prowincjała nie rozliczył się z posiadanego majątku i "jest to największa tajemnica polskiego Kościoła", jak mówił ks. Jerzy Galiński. Ojciec Tadeusz Rydzyk zarządza jednak wszystkimi stworzonymi przez siebie instytucjami, a jest ich sporo. To nie tylko Radio Maryja, ale też dwie fundacje i "Nasz dziennik". Fundacje zarządzają zaś kilkunastoma mniejszymi i większymi biznesami - Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej, Geotermią Toruń, TV Trwam, siecią komórkową "W Naszej Rodzinie"... W 2017 roku jego majątek szacowano na ponad 50 milionów złotych. W grudniu 2023 "Gazeta Wyborcza" informowała, że za czasów PiS do podmiotów związanych z Rydzykiem rząd przelał ponad 400 milionów złotych.