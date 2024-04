Maciej Dolega to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy telewizyjnych. Przez długi czas związany był z Telewizją Polską, lecz ostatnio głośno mówiło się o jego dołączeniu do ekipy "Dzień dobry TVN". W popularnej śniadaniówce regularnie pojawiają się coraz to nowsze twarze i urozmaicają w ten sposób chętnie oglądany przez widzów format. Nic więc dziwnego, że tym razem rozważano zatrudnienie Dolegi. Dziennikarz jednak nie pokaże się w popularnej śniadaniówce TVN. Zdradził powód swojej decyzji.

Maciej Dolega podjął trudną decyzję. Chodzi o sprawy zawodowe

Na łamach portalu Wirtualne Media jakiś czas temu pojawiła się informacja o tym, że z początkiem kwietnia do "Dzień dobry TVN" miał dołączyć Maciej Dolega. Dziennikarz jednak nie zasiadałby w studiu, lecz zajmował się przygotowywaniem materiałów na żywo. Dla Dolegi przewidziano typowo reporterskie stanowisko. Dziennikarz ostatecznie nie przyjął propozycji współpracy i zdradził, dlaczego podjął taką decyzję.

Niezwykle cieszyłem się na czekające mnie wyzwania, rozmowy z gośćmi i spotkania z widzami. Dostałem też ogrom wsparcia i dobrej energii od ludzi w mediach społecznościowych oraz od znajomych z różnych redakcji, którzy przeczytali o mojej współpracy z TVN-em. Bardzo to wszystko doceniam i jestem wdzięczny za okazaną życzliwość – napisał w oświadczeniu dla portalu Wirtualne Media Maciej Dolega.

Maciej Dolega nie dołączy do "Dzień dobry TVN". Teraz wiadomo, dlaczego.

"Życie pisze jednak własne scenariusze, często takie, które są dla nas najcięższą próbą. Bardzo żałuję, ale nie będę mógł w tym momencie sprawdzić się w nowych zadaniach. To czas, kiedy muszę być blisko mojej rodziny i wspierać najbliższą mi osobę w powrocie do zdrowia" - dodał w dalszej części wypowiedzi dziennikarz. "Raz jeszcze chciałbym też podziękować redakcji i kierownictwu "Dzień Dobry TVN" za docenienie moich kompetencji i dostrzeżenie we mnie potencjału do realizacji tego prestiżowego zadania. Praca w tak kreatywnym, pełnym pasji zespole z pewnością byłaby wielką przyjemnością" – wyznał na koniec Maciej Dolega.

