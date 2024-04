Jessica Miemiec to jedna z najbarwniejszych uczestniczek formatu "Rolnik szuka żony". W programie była jedną z kandydatek Krzysztofa. Jessica próbowała zdobyć serce rolnika, ale jej starania nie przyniosły zamierzonego rezultatu. Kiedy Krzysztof zaprosił ją na spotkanie, aby poinformować, że nic nie będzie z ich relacji, Jessica była przekonana, że rolnik zabiera ją randkę i od razu rozpoczęła gorączkowe przygotowania do wyjścia. Była wyraźnie zawiedziona, gdy usłyszała, że Krzysztof nic do niej nie poczuł. - Ja się tyle przygotowywałam, goliłam. Mogłeś mi to na początku powiedzieć, a nie na koniec - podsumowała zirytowana. Mimo że w programie nie znalazła miłości, to z pewnością zdobyła rzeszę wiernych fanów i stała się rozpoznawalna w sieci. Jessica ma już na swoim koncie kilka programów rozrywkowych i można śmiało stwierdzić, że jest weteranką formatów reality show. Pojawiła się m.in. w "Shopping Queens", "Jak matka z córką", "19+", "Magii nagości", czy w "Grach małżeńskich". - Lubię chodzić po programach, zawsze to coś nowego, nowi ludzie, coś się dzieje - wyznała w rozmowie z Plejadą. Na tym nie koniec. Od niedawna możemy podziwiać Jessicę w nowym sezonie "Pamiętników z wakacji". Jak poradziła sobie na planie?

Jessica z programu "Rolnik szuka żony" w "Pamiętnikach z wakacji". Ale przemiana!

"Pamiętniki z wakacji" były swego czasu prawdziwym hitem w telewizji Polsat. Tysiące Polaków zasiadało przed telewizorami i śledziło losy rodaków w hiszpańskich kurortach. Format niedawno wrócił na antenę po ośmiu latach przerwy. W nowym sezonie serii śledzimy dwie historie. W jednej z nich bohaterem jest kierowca tira, Artur. Mężczyzna niespodziewanie staje się posiadaczem kilku milionów, które odziedziczył w spadku po ciotce. Artur postanawia pożyć jak król na Gran Canarii, gdzie wynajmuje willę. Na luksusowy urlop zabiera przyjaciela i nową dziewczynę, którym finansuje pobyt. Kiedy trio jest już na miejscu, w dyskotece poznaje dwie rozrywkowe dziewczyny, Anetę i Korę, w którą wcieliła się właśnie Jessica Miemiec. Dziewczyny wracają z Arturem do willi i sytuacja lekko się komplikuje, bo partnerka Artura, Patrycja, zaczyna być bardzo zazdrosna. Czy Kora odbije jej chłopaka? Póki co flirtuje z przyjacielem milionera. Można przypuszczać, że Jessica pojawi się w co najmniej kilku odcinkach, w których ta historia będzie kontynuowana. Jak Jessica odnalazła się w nowej roli? Od czasu udziału w programie "Rolnik szuka żony" przeszła sporą metamorfozę.

"Pamiętniki z wakacji". Grana przez Jessicę Mieniec bohaterka sporo namiesza

Jak Jessica poradziła sobie na planie "Pamiętników z wakacji"? Grana przez nią bohaterka Kora w serialu ma za zadanie głównie dobrze wyglądać i prężyć się przed głównym bohaterem Arturem, więc jej wypowiedzi nie są szalenie rozbudowane. W roli kusicielki Jessica wypadła znakomicie. Należy pamiętać, że "Pamiętniki z wakacji" to serial paradokumentalny, więc lekko koślawa gra aktorska jest wręcz w nim pożądana, aby wpisać się w ten format.

Ja bym nie mogła wyjść z prysznica tak w samym ręczniku. Dla mnie to by był wstyd, tandetne takie, że pierwszy raz tak... nie, nie. Ja bym się tego po prostu wstydziła, ale nie powiem tego Anecie wprost, bo po prostu jestem taka. Nie powiem jej - wyznała Kora zniesmaczona zachowaniem koleżanki, która postanowiła częściowo obnażyć się przed panami.

Od czasu zakończenia programu "Rolnik szuka żony" Jessica zmieniła styl, przefarbowała się na blond i mniej intensywnie się maluje. To właśnie za mocny makijaż była najczęściej krytykowana podczas trwania matrymonialnego show TVP1. Jak wam się podoba w takim wydaniu? Co ciekawe, w pamiętnikach z wakacji przed laty pojawiła się także Dagmara Kaźmierska, która wcieliła się w rolę doradczyni biznesowej Krystyny i na Gran Canarii odpoczywała z córką. Panie podczas wyjazdu chciały spędzić czas razem i zreperować swoje relacje, ale w hotelu pojawił się mężczyzna, który zawrócił w głowie zarówno matce, jak i córce. W nowym sezonie programu Kaźmierska wróciła, tym razem wcielając się z inną postać, sprawdźcie jaką.