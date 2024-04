Szczegóły ślubu Sandry Kubickiej i Barona. Pobrali się w bardzo wyjątkowym dniu

Od jakiegoś czasu wiadomo już, że Sandra Kubicka i Aleksander Baron spodziewają się dziecka. Nie jest także tajemnicą, iż para planowała ślub. Zakochani nie informowali jednak o szczegółach ceremonii, aż do teraz. Modelka w instagramowym poście już po fakcie poinformowała, że ona i jej ukochany stanęli na ślubnym kobiercu. W obszernym wpisie, który udostępniła 10 kwietnia, przekazała, że ślub odbył się w minioną sobotę, czyli 6 kwietnia.

Co wiadomo o ślubie Sandry Kubickiej i Barona?

Jak możemy dowiedzieć się z instagramowego wpisu Sandry Kubickiej, ceremonia odbyła się dokładnie w 50. rocznicę ślubu jej dziadków. Co więcej, data została wybrana przypadkiem. "Wyszłam za mężczyznę moich marzeń. W moim rodzinnym domu dorastałam, patrząc na dziadka, który zawsze stawiał babcię na pierwszym miejscu. Wiedziałam, że jeśli wyjdę kiedyś za mąż, to za mężczyznę, który będzie również kochał mnie bezwarunkowo i bezgranicznie. Tak, jak moi dziadkowie kochają siebie do dziś" - napisała Kubicka.

Jak wynika z posta, para pobrała się w urzędzie w towarzystwie najbliższych, a także ukochanych psów modelki. Sandra Kubicka miała na sobie długą, elegancką, ale prostą kreację. Jak wyznała, ceremonia nie była huczna, ale niezwykle emocjonalna. "To był piękny dzień. W bardzo kameralnym gronie, z piękną pogodą, bez fajerwerków na niebie, za to z fajerwerkami w naszych sercach. Dokładnie tak jak sobie to wymarzyłam" - dodała.