Sandra Kubicka i Baron wzięli ślub! "Możecie do mnie mówić Baronowa"

Sandra Kubicka i Aleksander Baron są jedną z najgorętszych par w show-biznesie. Pod koniec 2023 roku modelka i muzyk zaręczyli się. Podzielili się tą informacją w mediach społecznościowych za pomocą filmiku. Baron tradycyjnie padł na kolana przed Kubicką i wyciągnął pierścionek. "Powiedziała tak!" - pochwalił się w opisie nagrania. Później zakochani poinformowali o tym, że spodziewają się dziecka. "Moje największe marzenie właśnie się spełnia i to dzięki tobie Alek Baron" - pisała wtedy Kubicka na Instagramie. To nie koniec wielkich zmian w życiu modelki i muzyka. Kubicka poinformowała, że są już po ślubie.

Sandra Kubicka i Aleksander Baron wzięli ślub. "Wyszłam za mężczyznę moich marzeń"

Sandra Kubicka dodała na profil na Instagramie zdjęcia ze ślubu cywilnego. Miała na sobie dopasowaną sukienkę, która podkreśliła jej ciążowy brzuch. Na zamieszczonych kadrach widać, że Kubicka była wyraźnie poruszona podczas ceremonii i uroniła łzy. Co ciekawe, modelka i muzyk wzięli do urzędu swoje zwierzęta. Kubicka zamieściła pod fotografiami obszerny opis. Jak się okazuje, informacją o ślubie pochwaliła się dopiero cztery dni po ceremonii. Wszystko było do końca owiane tajemnicą. "6.04.2024 r. w 50. rocznicę ślubu moich dziadków wyszłam za mężczyznę moich marzeń" - napisała na swoim profilu na Instagramie.

Kubicka nie szczędziła w opisie miłych słów w kierunku swojego wybranka. "Wiedziałam, że jeśli wyjdę kiedyś za mąż, to za mężczyznę, który będzie również kochał mnie bezwarunkowo i bezgranicznie. Tak, jak moi dziadkowie kochają siebie do dziś. Znalazłam go. Idealnego dla mnie partnera do życia, dokładnie takiego, jakiego mała Sandra sobie wymarzyła. Mój absolutnie ulubiony człowiek na tej planecie, moje wsparcie, mój przyjaciel, ojciec naszego dziecka. Moja największa duma i w końcu mogę to powiedzieć - mój mąż" - pisała. Kubicka nie kryła swojej radości. "Od dziś możecie mówić do mnie Baronowa" - napisała w poście.

Sandra Kubicka i Aleksander Baron Fot. KAPiF.pl

Sandra Kubicka zachwycona ślubem. "To był piękny dzień"

Sandra Kubicka wyjawiła także w opisie szczegóły ślubu. Zakochani zdecydowali się na uroczystość w gronie najbliższych im osób. "To był piękny dzień. W bardzo kameralnym gronie, z piękną pogodą, bez fajerwerków na niebie, za to z fajerwerkami w naszych sercach. Dokładnie tak, jak sobie to wymarzyłam" - pisała. Fani ruszyli z gratulacjami. Pod postem znalazły się także komentarze od popularnych znajomych Kubickiej i Barona. "Gratulacje" - pisała Joanna Koroniewska. "Pięknego życia. Gratulacje" - czytamy w komentarzu Agaty Rubik. ZOBACZ TEŻ: Jak wyglądały początki związku Sandry Kubickiej i Barona? "Nie byliśmy na siebie gotowi"