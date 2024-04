Czyżby dzień bez tłumaczenia się był dniem straconym dla Rafała Trzaskowskiego? Tym razem prezydent Warszawy rozliczył się z nowego nagrania, które miało być zażegnaniem kryzysu wizerunkowego z Wielkanocy. Przypomnijmy, że na początku miesiąca polityk wrzucił filmik, na którym siedział w kuchni przy stole, podczas gdy jego żona, tyłem do kamery, przygotowywała coś do jedzenia. Oburzyło to internautów. Prezydent został oskarżony o seksistowskie podejście i utrwalanie stereotypów. Gdy polityk wygrał ostatnio wybory w I turze, nagranie wróciło w nowej wersji. Tym razem to ukochana prezydenta siedzi przy stole, a on gotuje. Jednak jeden szczegół znowu nie dawał spokoju jego obserwatorom.

Trzaskowski zdradza, jakie niedogodności spotykają go w kuchni

Czujne oko internautów zauważy wszystko. Tym razem satyryczny profil Make Life Harder na Instagramie zwrócił uwagę na... pokrętła w kuchence Trzaskowskich. Przed świętami ich nie było, a na nowym filmiku są, jakby nigdy nic. Jaka jest ich tajemnica? - Wyjaśniamy! W kuchni jest ciasno i często, przepychając się od stołu (tyłem do piekarnika, przodem do domowników), zahacza się o pokrętło i przypadkiem włącza piekarnik. Tak że już koniec z tą dezinformacją, proszę! - napisał prezydent Warszawy w odpowiedzi na InstaStories Make Life Harder. Czy to ostatecznie zakończy temat?

Tuż przed ostatnimi wyborami samorządowymi, Rafał Trzaskowski wraz z innymi kandydatami na prezydenta Warszawy, wziął udział w debacie TVP Info. Wtedy jego styl doceniła stylistka gwiazd, Ewa Rubasińska-Ianiro, choć przyznała, że i wtedy nie obyło się bez drobnej wpadki. - Rafał Trzaskowski był totalnie klasyczny, ale też niestety kołnierzyk mu się zwinął. Nie wiem, co oni wszyscy mają z tymi kołnierzykami. Może to być myk PR-owski, by nie być totalnie idealnym, by można się z nim było utożsamiać. Jego indywidualność została podkreślona zegarkiem. Ma sportowy zegarek z żółtym paskiem, który dodaje mu pazur i energię. Zdecydowanie najlepiej się prezentował tego wieczoru - stwierdziła ekspertka w rozmowie z Plotkiem. Zdjęcia Trzaskowskich z "niesforną" kuchenką znajdziecie w galerii na górze strony.

Rafał Trzaskowski triumfuje w wyborach. Wspomniał o żonie i nawiązał do niedawnego skandalu Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl