Katarzyna Bosacka spytana, czy wybaczyła mężowi. Ależ słowa

W sierpniu 2023 roku media obiegła informacja o rozstaniu Katarzyny i Marcina Bosackich. Polityk zostawił prezenterkę po 26 latach małżeństwa. Bosacka nie ukrywała, że bardzo przeżyła rozwód. - To jest jedno z najgorszych doświadczeń w życiu człowieka. Nawet śmierć taty nie rozwaliła mnie tak, jak to niespodziewane odejście - przyznała w rozmowie z "Twoim Stylem". Prezenterka bardzo schudła ze stresu. Zaczęła terapię. - Zdecydowanie poszłam po pomoc, poszłam po prostu do psychiatry, bo takie doświadczenie w życiu, nagłe jeszcze, bardzo wiąże się z ogromną traumą, rozpaczą, depresją - mówiła w programie "Gwiazdy Sołtysika". Dziś Katarzyna Bosacka czuje się już dużo lepiej. W ostatnim wywiadzie opowiedziała o wybaczaniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Warnke ma w mediach społecznościowych fotografie z byłym mężem. Dlaczego?

Katarzyna Bosacka o rozstaniu i wybaczaniu. "Myślę, że warto"

W ostatnim wywiadzie dla portalu Jastrząb Post Katarzyna Bosacka wróciła wspomnieniami do smutnych chwil. Prezenterka została zapytana o to, czego nauczyło ją rozstanie z mężem. Bosacka wyznała, że trudna sytuacja pokazała jej, jak bardzo jest silna. - Nie zostałam "kurą domową", matką przy dzieciach, tylko zawsze miałam ten swój plan "B" i moją pracę zawodową, która w tej chwili pozwala mi przeżyć i podtrzymuje na duchu. To jest niesłychanie ważne, żeby mieć swój plan "B" - mówiła w rozmowie. Opowiedziała o swoich pasjach i rozwoju. - Zaczęłam uczyć się włoskiego, chodzić na siłownię, czytać książki i okazuje się, że można robić różne rzeczy, kiedy się tylko chce - dodała. Katarzyna Bosacka została także zapytana o to, czy wybaczyła mężowi odejście. Wygląda na to, że prezenterka ruszyła już do przodu. Zdobyła się na niezwykle emocjonalne wyznanie. - Myślę, że warto wybaczać i nie nosić w sobie tej złości, goryczy, która nas zatruwa, więc na pewno tak - wyznała w rozmowie z Jastrząb Post.

Katarzyna Bosacka z byłym mężem Fot. KAPiF.pl

Katarzyna Bosacka jest gotowa na nową miłość? "Zawsze jest przestrzeń na..."

W rozmowie z Jastrząb Postem Katarzyna Bosacka została również zapytana o nową miłość. Czy trudne doświadczenia sprawiły, że jej serce jest zamknięte? Zdecydowanie nie. - Zawsze jest przestrzeń na nowy związek. Miłość zdarza się w każdym wieku, czy człowiek ma dwadzieścia lat, czy osiemdziesiąt, a nawet sto. Ludzie się w sobie zakochują i chcą ze sobą być. Więc myślę, że nie ma nic fajniejszego - niż miłość w każdym wieku - skwitowała w wywiadzie. ZOBACZ TEŻ: Bosacka po tym, jak porzucił ją mąż, przeprowadzi się do nowego domu? Jest pewien problem [PLOTEK EXCLUSIVE]