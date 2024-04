Agnieszka Więdłocha została mamą małej Walerii w 2020 roku i przez długi czas ten fakt był tajemnicą. Niedawno dowiedzieliśmy się, że córka aktorki i Antoniego Pawlickiego doczekała się rodzeństwa. Po narodzinach drugiego dziecka Więdłocha wróciła do świata show-biznesu, co widać po ostatniej relacji z eventu marki Caprice. Aktorka postawiła na wiosenną stylizację. Po więcej zdjęć dotyczących tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Te imiona nie przejdą u dzieci w Polsce

Agnieszka Więdłocha świeżo i kobieco. Postawiła na jasną marynarkę i mocne usta

Antoni Pawlicki potwierdził ostatnio w śniadaniówce plotki o narodzinach dziecka. Nie zdradził jednak płci drugiej pociechy. Aktor został zapytany przez prowadzących o to, czy wysypia się, mając w domu małe dziecko. - Coraz bardziej, powiedzmy. Nie ukrywajmy, że te początki nie należą do chwil, kiedy człowiek się najlepiej wysypia. (...) Ten okres nie jest superkomfortowy, ale staram się poświęcać jak najwięcej czasu dzieciakom - zaznaczył. Po tej wypowiedzi wielu widzów zaczęło sprawdzać, co słychać u jego ukochanej, która pewien czas temu urodziła. Agnieszka Więdłocha promienieje. Na ostatnim evencie widzieliśmy u niej białą, dużą marynarkę, granatowe jeansy i mocny akcent w postaci czerwonych ust. Bycie mamą jak najbardziej jej służy. Zgadzacie się?

Agnieszka Więdłocha Fot. KAPiF.pl

Agnieszka Więdłocha o macierzyństwie i córce Walerii. "Marzę, by była niezależna"

W 2020 roku Agnieszka Więdłocha urodziła córkę Walerię. Jakiś czas temu aktorka udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o macierzyństwie. "To największe szczęście, jakie mogło mnie spotkać. Choć słyszałam też opinię, że sprowadzenie dziecka na taki świat jest przejawem egoizmu" - mówiła. Aktorka została zapytana o to, co chciałaby włożyć do życiowej wyprawki swojej córki Walerii. "Marzę, by była niezależna i sprawcza. Solidarna z innymi kobietami. Solidarność w ogóle wydaje mi się dziś najważniejsza. A z nią bywa różnie. Lubię emocjonalność kobiet, gorące reakcje. Przepadam za słowem 'histeryczna', choć w wielu osobach budzi negatywne skojarzenia" - mówiła dla "Twojego Stylu". ZOBACZ TEŻ: Agnieszka Więdłocha marzyła o innym zawodzie. Wszystko przez babcię