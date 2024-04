W niedzielę 7 kwietnia odbyły się w Polsce wybory samorządowe. Z tej okazji Katarzyna Ptasińska ma powód do świętowania. Jej ukochany mąż, Tomasz Krupski, wygrał wybory w Grodzisku Mazowieckim i tym samym został tamtejszym burmistrzem. To niejedyna rzecz, która łączyła go z polityką. Ojciec Tomasza Krupskiego był powiązany z działalnością opozycyjną za czasów PRL.

Został burmistrzem Grodziska Mazowieckiego. Jego ojciec zginął w Smoleńsku

Od wielu lat widzowie "Na Wspólnej" mogą oglądać Katarzynę Ptasińską w roli Beaty Wroniec. Gwiazda postanowiła podzielić się z fanami wiadomością o sukcesie swojego męża, który odniósł zwycięstwo w wyborach samorządowych. "Mój wspaniały, mądry, dobry, pięknoduszny, wrażliwy i bezpartyjny mąż został wczoraj wybrany burmistrzem Grodziska Mazowieckiego!" - napisała na Instagramie. Podkreśliła również, że ma teraz nową rolę do spełnienia. "Trzymajcie kciuki, żebym na terenie gminy podołała roli pani burmistrzowej! Niemniej dla was pozostaję na zawsze Ptasią" - obiecała fanom. Wcześniej Krupski pełnił rolę zastępcy burmistrza. Politykę musiał mieć we krwi, gdyż jego ojciec Janusz Krupski był historykiem, a także przed laty działaczem opozycyjnym w PRL-u. Niestety zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku.

Ptasińska dba o prywatność, choć lubi uchylić rąbka tajemnicy

Ptasińska ukończyła kierunek aktorski w Szkole Filmowej w Łodzi. Karierę rozpoczęła rolą Ali Kozłowskiej w serialu TVP2 "M jak miłość". Największą medialną rozpoznawalność przyniosło jej jednak odgrywanie Beaty Wroniec w "Na Wspólnej". Na co dzień gra także w Teatrze Capitol oraz pojawia się w spektaklach Teatru Gudejko. Ptasińska nie lubi ujawniać szczegółów z życia prywatnego. Czasami zdarza się jej jednak wyjawiać detale. Było tak w 2020 roku, gdy postanowiła poinformować obserwatorów, że wzięła ślub. "Stało się! Jestem żoneczką!" - pisała w social mediach. Na weselu Ptasińskiej i Krupskiego bawiła się śmietanka towarzyska. Pojawili się, m.in. Ewelina Lisowska oraz Anna Czartoryska-Niemczycka z mężem.

