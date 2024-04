Agnieszka Kotońska została uczestniczką nowego formatu TTV "Back to school". O co w nim chodzi? Bohaterowie programu muszą wrócić do szkolnych ław, gdzie czekają na nich prawdziwi nauczyciele. Celebryci ponownie - lecz tym razem przed kamerami - mierzą się z takim przedmiotami jak matematyka, chemia, fizyka czy język angielski.

"Back to school". Agnieszka Kotońska nie zna angielskiego. "Niech oni się uczą polskiego"

Uczestnicy "Back to school" musieli stawić się na lekcji historii, biologii oraz języka angielskiego. Z tym ostatnim przedmiotem problem miała w szczególności Agnieszka Kotońska, która na starcie wyjaśniła, że nie zna języków obcych. - Nie uczę się, nie używam. Nie potrzebuję, bo mieszkam w Polsce. Tutaj jeździmy, tutaj wydajemy hajs - oświadczyła. Po chwili dodała, że ma pewną "zasadę". Według Kotońskiej to osoby z zagranicy powinny uczyć się języka polskiego. - A też wyznaję taką zasadę, że jak gdzieś jadę za granicę, niech oni się uczą polskiego - oświadczyła celebrytka. Kotońska już wcześniej zaznaczała, że za czasów, kiedy to ona była uczennicą, językiem obcym był rosyjski, a nie angielski. To dlatego celebrytka w "Back to school" ma niemałe problemy z przyswojeniem tego drugiego.

Agnieszka Kotońska jeszcze przed premiera pierwszego odcinka zapowiadała, że udział w nowym show TTV ją wykończył. - Jestem wrakiem człowieka. Ten eksperyment, w którym wzięłam udział, nie był łatwym eksperymentem. [...] Powrót do szkoły był dla mnie bardzo ciężki, dlatego, że ja już teraz zajmuję się zupełnie czymś innym - przyznała celebrytka na łamach "Party". Uczestniczka "Gogglebox" podkreśliła, że nigdy nie była mocna w przedmiotach ścisłych, a powrót do szkoły tylko ją w tym upewnił. - Twierdzenie Pitagorasa czy tablica Mendelejewa zawsze były dla mnie udręką (...). Ułamki, całki, te wszystkie inne rzeczy... To zawsze mi kulawo szło i to było widoczne również w tym eksperymencie - tłumaczyła.

