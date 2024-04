Karolina Domaradzka to jedna z najbardziej znanych polskich stylistek. Ekspertka modowa nie boi się otwarcie wyrażać swoich opinii na temat stylizacji celebrytów. Ostatnio wzięła pod lupę kreacje, które gwiazdy miały na sobie podczas premiery filmu o Amy Winehouse. Tym razem stylistka była dość łaskawa w swych ocenach jedynie dla dwóch gwiazd. Czyj strój spodobał jej się najbardziej?

REKLAMA

Zobacz wideo Malwina Wędzikowska ocenia stylizacje gwiazd z sopockiego festiwalu. Zwróciła uwagę na Julię Wieniawę

Karolina Domaradzka ocenia stylówki gwiazd z premiery "Back to Black". Doceniła dwie celebrytki

Polska premiera kinowa filmu "Back to Black. Historia Amy Winehouse" będzie miała miejsce dopiero 19 kwietnia. Grupka szczęśliwców została jednak zaproszona na pokaz przedpremierowy. Celebryci zadbali, aby podczas tej okazji prezentować się oryginalnie. Niestety, nie wszystkim się udało. Według Karoliny Domaradzkiej wyróżniły się dwie gwiazdy.

Iwona Węgrowska, niczym bohaterka filmu - cała na czarno. Oczywiście tutaj ten tytuł został wzięty zbyt dosłownie… ale stylówka fajna - stwierdziła stylistka.

Drugą docenioną przez ekspertkę modową celebrytką była Patricia Kazadi. - Ona wychodzi naprzeciw tej minimalistycznej bańce instagramowej i nosi światowe trendy - oceniła Domaradzka. Stylizacje pozostałych gwiazd nie zrobiły na stylistce większego wrażenia. "Moim zdaniem gdyby nie stylówki Patricii Kazadi i Iwony Węgrowskiej to nie byłoby na czym zawiesić oka. Cała reszta bardzo przewidywalna, bezpieczna i tak, jak lubi odbiorca, a to dużo mówi nie tyle o modzie, co o stylu osobistym, który często odzwierciedla charakter konkretnej osoby" - napisała na Instagramie. Zdjęcia kreacji wspomnianych gwiazd znajdziecie w naszej galerii.

Iwona Węgrowska KAPiF

Karolina Domaradzka krytycznie o kreacjach celebrytek z premiery "Back to Black" . Oberwało się Julii Wieniawie

Pozostałe panie nie uniknęły krytyki ze strony Karoliny Domaradzkiej. Stylistka zwróciła uwagę na kreację Julii Wieniawy. Według ekspertki modowej aktorka się nie popisała. "To taki instagramowy laicyzm modowy, bo skoro coś było na Instagramie, to pewnie jest modne, a to tak nie działa" - podsumowała stylizację celebrytki. Domaradzkiej nie spodobał się też outfit Anny-Marii Siekluckiej.