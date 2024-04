10 kwietnia tego roku przypadła 14. rocznica katastrofy pod Smoleńskiem. Z tej okazji na Karkowskim Przedmieściu w Warszawie oraz pod Wawelem, na którym pochowano Marię i Lecha Kaczyńskich, którzy zginęli wraz z 94 innymi osobami w rozbitym samolocie Tu-154, odbyły się uroczystości ku pamięci ofiar tragedii z 10 kwietnia 2020 roku. W tych w Krakowie udział brali prezydent Andrzej Duda, przedstawiciele PiS-u z Jarosławem Kaczyńskim na czele oraz córka zmarłej pary prezydenckiej - Marta Kaczyńska z rodziną.

Marta Kaczyńska oddała hołd zmarłym rodzicom

10 kwietnia na Wawelu nie mogło zabraknąć Marty Kaczyńskiej. 43-latka pojawiła się w Krakowie w ciemnej stylizacji - czarnej sukience w kolano, którą uzupełniła czarnymi szpilkami i ciemną kopertówką. Do tego na nosie pojawiły się okulary przeciwsłoneczne. Warto nadmienić, że Kaczyńska nie brała udziału w obchodach 14. rocznicy katastrofy smoleńskiej sama. Towarzyszyli jej mąż - biznesmen Piotr Zieliński oraz dwoje dzieci: 17-letnia Martyna Dubieniecka oraz pięcioletni Stanisław Lech Zieliński.

Zabrakło jednak najstarszej pociechy Kaczyńskiej - Ewy, która podobnie jak jej młodsza siostra jest córką drugiego męża Marty Kaczyńskiej - Marcina Dubienieckiego (przypomnijmy, że w 2007 Marta Kaczyńska wystąpiła do sądu z wnioskiem o zaprzeczenie ojcostwa Piotra Smuniewskiego, który był jej pierwszym mężem i jak wcześniej twierdziła, miał być ojcem Ewy). Absencja Ewy Dubinieckiej być może była spowodowana faktem, że jakiś czas temu wyjechała z Polski. Córka Kaczyńskiej wybrała dla siebie jeden z najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Korei Południowej - podjęła naukę na Yonsei University w Seulu. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. Zdjęcia Marty Kaczyńskiej i jej rodziny oraz innych uczestników obchodów 14. rocznicy katastrofy smoleńskiej znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

14. rocznica katastrofy smoleńskiej. W uroczystości wiązł udział Andrzej Duda

Prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty przed grobem Marii i Lecha Kaczyńskich. Na moment spotkał się także z Martą Kaczyńską. Na zdjęciach Kaczyńska stoi jednak odwrócona tyłem do fotoreporterów, nie wiadomo więc, jak zareagowała na obecność prezydenta. Przypomnijmy, że podczas szóstej rocznicy katastrofy smoleńskiej doszło między nimi do niezwykle serdecznego powitania, a zdjęcia tych dwojga obiegły media.

Warto jednak nadmienić, że w tym roku prezydent w emocjonalnych słowach wspomniał zmarła tragicznie parę prezydencką i pozostałe ofiary katastrofy pod Smoleńskiej. - Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj pamiętają, przychodzą na cmentarze, przed pomniki, by wspomnieć, pomodlić się, a przede wszystkim, by oddać szacunek tym, którzy 14 lat temu zginęli pielgrzymując na groby polskich oficerów w Katyniu. Polska delegacja na czele z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim, jego małżonką Marią, politykami, niestety zginała w całości. Wszyscy zginęli na lotnisku w Smoleńsku. Dziś modlimy się za ich dusze, wspominamy ich. To jeden z najtragiczniejszych momentów w naszych dziejach - powiedział prezydent.