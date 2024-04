Ewa Pachulska-Kalynych jest popularną influencerką, która zgromadziła na Instagramie niemałe grono obserwujących. Jej poczynania śledzi 160 tys. użytkowników. Kobieta chętnie dzieli się z nimi urywkami z życia. Pokazuje modowe trendy, liczne podróże, czy tematy mające związek z macierzyństwem. Ostatnio Ewa Pachulska-Kalynych zamieściła filmik z pokładu samolotu. Jej syn odegrał na nim pierwsze skrzypce. Internauci nie byli zachwyceni.

Na opublikowanym nagraniu widzimy, jak Ewa Pachulska-Kalynych delikatnie podsadza chłopca, by ten mógł zobaczyć pasażerów siedzących z tyłu. "POV. Pomagasz synowi poderwać dziewczynkę, która siedzi za wami" - napisała pod postem. Niestety, nagranie spotkało się z mieszanymi reakcjami. Niektórzy internauci twierdzili, że takie zachowanie influencerki mogło uprzykrzać podróż innym. "Pamiętaj, twoje dziecko jest super i cudne tylko dla ciebie, nie każdy chce je znosić", "Fajnie też pomyśleć o tych pasażerach siedzących obok, czy im to nie przeszkadza, że podnosisz im dziecko nad głową", "Niby spoko, ale naruszasz przestrzeń innych ludzi" - pisali w sekcji z komentarzami. Pojawiły się również wpisy, które sugerowały, że uwagi w kierunku influencerki są przesadzone. "Cieszę się, że w końcu głośno mówi się o tym, że dzieci i rodziny z dziećmi są zwyczajnie hejtowane w przestrzeni publicznej. Każdy powinien przypomnieć sobie, że też kiedyś był dzieckiem. Czasami wystarczy odrobina dobrej woli, żeby np. lot był udany i dla rodzin z dziećmi i dla innych pasażerów" - napisała jedna z internautek. "Jestem trochę zszokowana liczbą ludzi, którzy mylą podróż tanimi liniami lotniczymi z prywatnym samolotem" - dodała kolejna.

Ewa Pachulska-Kalynych wywołała burzę w sieci. Teraz prostuje. "Nikomu nie przeszkadzaliśmy"

Przez to, że post wywołał spore poruszenie wśród internautów, Ewa Pachulska-Kalynych postanowiła ponownie odnieść się do sprawy i zaktualizowała zamieszczony wpis. "Za nami siedziała przemiła pani i jej dwie córki, które z własnej, nieprzymuszonej woli (i nawet z uśmiechem na twarzy) bawiły się z naszym Edziem. My mieliśmy cały rząd dla siebie, także dla wszystkich hejterów - nikomu nie przeszkadzaliśmy" - wyjaśniła. ZOBACZ TEŻ: Co dziś robią dzieci Hugh Hefnera? Jego córka jest ponad 30 lat starsza od ostatniej żony.