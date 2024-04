Do kin trafił film "Back To Black. Historia Amy Winehouse" opowiadający historię zmarłej w 2011 roku piosenkarki. Za reżyserię produkcji odpowiada Sam Taylor-Johnson, która wcześniej stworzyła m.in. "50 twarzy Greya". Podczas seansu nie brakuje największych przebojów Winehouse, o czym przekonała się Julia Wieniawa. Aktorka poszła do kina, aby zobaczyć nową produkcję i poczuła się na tyle zainspirowana, że nauczyła się jednej z jej piosenek.

Zobacz wideo Julia Wieniawa zabrała się za piosenkę Amy Winehouse

Julia Wieniawa wzięła się piosenkę Amy Winehouse. Lepsza niż oryginał? [WIDEO]

"Wybrałam się dziś na premierę filmu o Amy Winehouse... Wyszłam z rozdartym sercem, ale i kopalnią inspiracji" - zaczęła Julia Wieniawa na Instagramie. Kolejno podzieliła się krótką recenzją produkcji, wskazując, że choć na początku rola Marisy Abeli nie przypadła jej do gustu, z czasem się przekonała. "Co to była za postać. Co do aktorki odgrywającej Amy - na początku zupełnie mi nie siedziała, ale w miarę upływu filmu coraz bardziej ją czułam. Naprawdę świetnie zagrana rola. Wróciłam do domu i od razu usiadłam do pianina, żeby nauczyć się jakiejś jej piosenki" - czytamy. W kolejnym kafelku InstaStories widzimy Julię Wieniawę, która śpiewa oraz gra na pianinie przebój "Back To Black". Jak jej poszło? Oceńcie sami, oglądając filmik na górze strony.

Gwiazdy na warszawskiej premierze filmu "Back To Black. Historia Amy Winehouse". Julia Wieniawa postawiła na spójny komplet

Warszawska premiera filmu o Amy Winehouse przyciągnęła na ściankę wielu celebrytów. Julia Wieniawa założyła na tę okazję kurtkę oraz ciemną mini - komplet robił wrażenie swoim błyskiem. Do tego aktorka dopasowała biały top, ciemne okulary i markową torebkę. Monika Goździalska postawiła na oryginalną kreację w postaci jasnej sukienki z bufiastymi rękawami i sporym dekoltem. Patrycja Kazadi z kolei założyła sukienkę w panterkę o fasonie midi i na to czarny, lakierowany płaszcz. A Maja Hyży? Wzięła na premierę ukochanego, a sama wybrała kremową marynarkę oversize i wzorzyste spodnie z szerokimi nogawkami.

Julia Wieniawa, Monika Goździalska na premierze KAPiF.pl