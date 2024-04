Maciej Kurzajewski ma za sobą napięty okres jeśli chodzi o życie zawodowe. Na początku roku dziennikarz musiał pożegnać się z posadą prezentera w "Pytaniu na śniadanie". Mimo zwolnienia z programu Maciej Kurzajewski nie rozstał się na stałe z Telewizją Polską, z którą związany jest już niemal od trzech dekad. Dalej działa w redakcji sportowej. Jednak, jak wynika z najnowszych doniesień medialnych, już niedługo może się to zmienić.

Maciej Kurzajewski przejdzie do Polsatu? "Stacja miałaby ogromny pożytek"

Według informacji "Super Expressu" Maciejem Kurzajewskim mocno ma być zainteresowany Polsat. Jak twierdzi tabloid, negocjacje w sprawie transferu mają trwać już od dłuższego czasu. Mało tego, ujawniono również, czym miałby się zajmować. Początkowo rzekomo dołączyłby do Polsat Sport, ale w przyszłości mógłby liczyć na posadę w śniadaniówce stacji, o której mowa od dawna. "Stacja miałaby ogromny pożytek z pozyskania takiej gwiazdy, a dyrektor Edward Miszczak ma też dla niego plany na przyszłość. Niewykluczone, że związane z nowym programem śniadaniowym, nad którym pracuje Polsat" - czytamy w artykule. Co prawda, sam dziennikarz nie odniósł się do tych doniesień, ale informatorzy "Super Expressu" są niemal pewni, że szykuje się on do rychłego transferu. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Ekspertka ocenia poczynania Macieja Kurzajewskiego. "Profesjonalista w każdym calu"

Bez wątpienia do wzrostu popularności Macieja Kurzajewskiego przyczynił się związek z Katarzyną Cichopek. Zdaniem ekspertki w ostatnim czasie wizerunek dziennikarza budził pewne kontrowersje. Mimo to niezmiennie może się on cieszyć sympatią wśród widzów. "Maciek Kurzajewski jest znakomitym fachowcem. Ma wiedzę, doświadczenie i charyzmę, wszystko, czego trzeba w zawodzie dziennikarza. Nie jest też tajemnicą, że tak zwany buzz medialny, czyli ilość publikacji w mediach na jego temat wokół związku z Katarzyną Cichopek, zwiększa jego popularność, choć może też budzić kontrowersje. Maciej jednak to przede wszystkim profesjonalista w każdym calu i gwiazda, która cieszy się wyjątkową sympatią widzów" - powiedziała Aneta Wrona, ekspertka od wizerunku w rozmowie z "Super Expressem".