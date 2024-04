72-letni Andrzej Grabowski należy do grona tych aktorów, którzy niekoniecznie chcą dzielić się z mediami swoim życiem prywatnym. Wiadomo, że ma za sobą już dwa rozwody. Jest także ojcem dwóch córek. I to właśnie dla jednej z nich udał się na premierę w Teatrze Komedia. Towarzyszyła mu partnerka, Aldona Grochal, z którą nieczęsto się pokazuje publicznie.

Andrzej Grabowski w towarzystwie ukochanej. To rzadki widok

8 kwietnia w Teatrze Komedia odbyła się premiera spektaklu "NajDroższy", który był debiutem Agaty Wątróbskiej w roli reżyserki. Jedną z aktorek, które wystąpiły na scenie, była córka Andrzej Grabowskiego z pierwszego małżeństwa, Zuzanna. Mężczyzna pojawił się na wydarzeniu ze swoją ukochaną, o dwa lata młodszą Aldoną Grochal, która podobnie jak on, na co dzień zajmuje się aktorstwem. Jest to rzadki widok, gdyż aktor niekoniecznie chce dzielić się ze światem życiem prywatnym. Wiadomo, że para poznała się w Teatrze Starym w Krakowie. W tamtym momencie Grochal była w związku ze Zbigniewem Rucińskim, który niestety odszedł w 2018 roku. Zakochani postanowili dać sobie szansę i do mediów w 2020 roku doszły informacje o ich relacji. Oboje nie chcą wypowiadać się o związku, unikając szumu. Jak twierdzi przyjaciel z otoczenia rodziny, kobieta nie przepada za bywaniem na salonach.

Partnerce Andrzeja Grabowskiego nie zależy, by brylować z nim na tzw. ściankach. Chociaż wspierała go za kulisami, nie chciała z nim pozować do zdjęć. Razem pojawili się też na bankiecie, ale wybrali miejsce w kącie restauracji, z daleka od tłumów, tak, żeby nie rzucali się w oczy. Wszystko wskazuje też na to, że Aldona ma świetny kontakt z córkami Grabowskiego. Po premierze przywitała się z córką Andrzeja, Zuzanną i pogratulowała jej występu. Widać, że mają bardzo dobre relacje

- powiedział serwisowi ShowNews przyjaciel rodziny Grabowskich.

Andrzej Grabowski pokazał się z partnerką w teatrze Fot. KAPIF.pl

Andrzej Grabowski miał dwie żony

Pierwszy raz na ślubnym kobiercu aktor stanął w 1982 roku. Wówczas związał się węzłem małżeńskim z aktorką Anną Tomaszewską. Para doczekała się dwóch córek - Zuzanny i Katarzyny. Para rozwiodła się po ponad 25 latach, w 2008 roku. Niedługo później, bo w czerwcu 2009 roku Grabowski postanowił kolejny raz się ożenić. Tym razem wybranką serca była charakteryzatorka filmowa, Anita Kruszewska. Choć dzieliło ich 17 lat, wyglądali na zakochanych i szczęśliwych. Problemy napotkane w trakcie związku przesądziły o tym, że w 2018 roku doszło do rozwodu. Po więcej zdjęć aktora zapraszamy do galerii na górze strony.

