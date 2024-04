Jacek Łągwa był jednym z trzech filarów zespołu Ich Troje. Na początku XXI wieku obok Michała Wiśniewskiego i Justyny Majkowskiej szturmem brał polski show-biznes i listy przebojów. Jest autorem takich szlagierów jak "Powiedz", "Zawsze z tobą chciałbym być" oraz "A wszystko to... (bo ciebie kocham)". Choć przez wiele lat pozostawał w cieniu Michała Wiśniewskiego, zyskał sympatię publiczności, która do dziś śledzi jego poczynania w mediach społecznościowych. Łągwa - w odróżnieniu od lidera Ich Troje - chronił prywatność rodziny i raczej nie opowiadał o swoim życiu w mediach. Co dziś u niego słychać?

REKLAMA

Zobacz wideo Wiśniewski ostro Blance. "Typowałem, że zrezygnuje"

Jacek Łągwa z Ich Troje sporo się zmienił

Na Instagramie Łagwy nie brakuje nowych zdjęć, na których widzimy, jak dziś wygląda. Muzyk nie stara się na siłę zatrzymywać czasu i z dumą prezentuje siwe kolory na brodzie i głowie. "Wiem, że nie jestem wiecznie młody jak Krzysztof Ibisz, ale jak na 52 lata, to trzymam się dzielnie" - zażartował w jednym z wpisów. Nietrudno dojść do wniosku, że czasy świetności Ich Troje wspomina z dużym sentymentem - na profilu widzimy wiele wpisów wspominających minione lata.

W życiu prywatnym Jacka Łągwy z Ich Troje nie brakowało trudnych chwil

Jacek Łągwa do 2007 roku był mężem Doroty, z którą ma dwie córki: 22-letnią Marię i 19-letnią Aleksandrę. Kiedy małżeństwo się rozpadło, członek Ich Troje długo nie mógł poradzić sobie z nową rzeczywistością bez żony u boku. Pomimo rozwodu nie oczerniał byłej małżonki publicznie i nie wypowiadał się na ten temat w mediach. Los się do niego uśmiechnął, kiedy poznał Karolinę Raj.

Poznaliśmy się przypadkowo, nie swatał nas nikt ze wspólnych znajomych. Ale teraz już wiem, że nie jest to zwykła towarzyska znajomość

- mówił dla "Faktu".

Cień na pierwsze miesiące znajomość pary położyła choroba Łągwy - tętniak mózgu. Choć jego życie w pewnym momencie wisiało na włosku, udało mu się przezwyciężyć kryzys zdrowotny, w czym cały czas towarzyszyła mu Karolina. Po wygranej walce z chorobą nadszedł czas na kolejny cios. Łągwa został bankrutem. Muzyk nie załamał się jednak i postanowił odbudować środki finansowe od nowa. Wciąż koncertuje z zespołem Ich Troje, a jego życie prywatne ma się świetnie - Jacek Łągwa i Karolina Raj w 2020 roku stanęli na ślubnym kobiercu.

Jacek Łągwa i Michał Wiśniewski Jacek z Ich Troje opowiedział o początkach pracy z Wiśniewskim. 'Musiałem go ratować'. Fot. KAPiF.pl