Marina podzieliła się urywkami z sesji zdjęciowej. Nie zabrakło Liama

Z początkiem marca Marina postanowiła ujawnić, że spodziewa się drugiego dziecka. W poście dodała zdjęcie z Wojciechem Szczęsnym i ich synem Liamem, oznajmiając: "Czekamy na ciebie". Od tego czasu chętnie dzieli się fotografiami czy nagraniami z ciążowymi krągłościami. Tym razem postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i pokazała filmik z kilkoma ujęciami.

Zobacz wideo Marina opowiedziała o ciąży

Marina pokazała krótki klip z sesji zdjęciowej. Nie zabrakło Liama

Odkąd piosenkarka podzieliła się informacją o tym, że spodziewa się kolejnego potomka, chętnie pokazuje się z ciążowym brzuchem. Niedawno pojawiła się na jednym z ostatnich meczów reprezentacji Polski w piłce nożnej, wspierając męża. Marina udostępniła fanom w mediach społecznościowych krótki klip, na którym widać przebieg sesji zdjęciowej. "To będzie piękna pamiątka. Czy chcesz zobaczyć efekty naszej sesji 'brzuszkowej'?" - zapytała obserwujących na Instagramie, których ma aż milion. Na nagraniu piosenkarka ma ubrane jeansy typu baggy, a także zamiennie dwie krótkie bluzki hiszpanki - jedną białą, a drugą w owoce. Obie eksponowały jej brzuch. Na głowę wokalistka zakładała słomiany kapelusz. Na sesji pojawił się także Liam, którego wystylizowano w długą, białą koszulę i beżowe spodnie, co wpasowywało się w klimat. Cała aranżacja skupiała się na sielskości, a wszystko działo się na dworze. Były koce w ciepłych odcieniach. Gwiazda miała do dyspozycji również kosz z cytrynami. Nie zabrakło licznych kwiatów oraz innych owoców, a także pięknych drzew wkoło. Całość wygląda naprawdę obiecująco. Zdjęcia Mariny znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Fani komentują. Są zachwyceni i już czekają na efekty

Marina jest popularną wokalistką, o czym świadczy jej spora liczba obserwujących. W komentarza możemy przeczytać zachwyty nad tym, jak wyglądała aranżacja sesji zdjęciowej. "Boskie! Cudowny klimacik i jak oryginalnie! Nie widziałam jeszcze sesji brzuszkowej w takim stylu", "Inspirująca sesja. Wszystkiego dobrego wam!", "Piękna, nietypowa, wyjątkowa sesja ciążowa, super", "Jak z bajki". Nie zabrakło słów od ukochanej Arkadiusza Milika: "Nie mogę" i rozpływających się emotek. Na pewno wielu już czeka na ujęcia.

Marina podzieliła się urywkami z sesji zdjęciowej. Nie zabrakło Liama Fot. KAPiF.pl