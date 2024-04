Adam Ferency jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów, choć nie często widzimy go w głównych rolach. Zazwyczaj odgrywa postacie "spod ciemnej gwiazdy", znajdujące się na drugim planie. Lata temu aktor był za to głównym bohaterem skandalu, kiedy to zdradził żonę z młodszą o trzy dekady aktorką Patrycją Soliman. Owocem romansu jest córka, wychowywana przez Patrycję samodzielnie.

Adam Ferency zdradzał żonę z Patrycją Soliman. Romans skończył się... ciążą

Adam Ferency i Patrycja Soliman poznali się w 2005 roku na planie do "Jasminum". Choć on miał 54 lata, a ona była o 30 lat młodsza, szybko wpadli sobie w oko i połączyło ich uczucie. Aktor zdradzał z młodą aktorką swoją żonę Małgorzatę Dziewulską aż do momentu, w którym dowiedział się o ciąży Soliman. Ferency miał momentalnie oznajmić Patrycji, że nie zamierza rozstawać się z żoną i nie porzuci poprzedniego życia. Kiedy ich córka Franciszka pojawiła się na świecie, związek rodziców już dawno był nieaktualny. Wiadomo, że aktor dziś wspiera byłą kochankę finansowo.

Nigdy nie miałam dylematu: kariera czy dziecko. Los zdecydował za mnie, ale cieszę się, że stało się, jak się stało. I to, że Frania się urodziła, to była najsłuszniejsza decyzja w moim życiu

- mówiła Soliman w rozmowie z "Twoim Imperium" w 2008 roku.

Adam Ferency zdradzał żonę z młodszą aktorką. Romans skończył się... ciążą

Co ciekawe, żona aktora wybaczyła mu wszystkie zdrady i para do dziś jest ze sobą. Adam Ferency i teatrolożka Małgorzatą Dziewulską doczekali się dwójki dzieci - córki i syna, o których niewiele wiadomo. W 2016 roku małżeństwo przeszło kolejną próbę, kiedy stan zdrowia aktora znacznie się pogorszył. Ferency przeszedł zawał, w wyniku którego przez dziesięć minut pozostawał w stanie śmierci klinicznej. Żona była przy nim, wspierając go w kryzysowym momencie. - Czy moja rodzina miała ze mną tylko fantastyczną przygodę? Tu moja żona kroi chleb i specjalnie się nie martwi. Gdyby przyszły dzieci, powiedziałyby pewnie: ojciec, daj spokój, nie jest najgorzej - podsumował swoją sytuację rodzinną aktor w rozmowie z "Vivą!".

Patrycja Soliman Patrycja Soliman, fot. Kapif