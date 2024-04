Jakub Wesołowski jest popularnym polskim aktorem. Widzowie z pewnością doskonale kojarzą go z cieszących się zainteresowaniem seriali takich jak "Na Wspólnej", "Komisarz Alex" czy "Czas honoru". Prywatnie Jakub Wesołowski od dziesięciu lat jest w szczęśliwym związku małżeńskim. Kilka lat temu razem z żoną Agnieszką doczekał się córki Róży. Jak się okazuje, już niebawem ich rodzina znowu się powiększy. Żona aktora pokazała ciążowe krągłości.

Jakub Wesołowski zostanie ojcem. Jego żona przekazała radosne wieści

Agnieszka Wesołowska jest aktywna w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej losy śledzi ponad 40 tys. obserwujących. Kobieta chętnie dzieli się codziennością. Relacjonuje podróże czy kolejne poczynania sportowe. Ostatnio miała dla swoich fanów do przekazania radosne wieści. Opublikowała selfie w lustrze prosto z łazienki. "Ostatnio drewniana ściana prysznica w naszej łazience była jakby mniej wypukła" - napisała żartobliwe, tym samym informując, że spodziewa się narodzin drugiego dziecka. Do postu załączyła również dwa hasztagi #babyinside #waitingforyou. Jak na razie, Agnieszka Wesołowska nie zdecydowała się na ujawnienie płci dziecka. Nie zdradziła również, kiedy nastąpi rozwiązanie. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Żona Jakuba Wesołowskiego jest w ciąży. Internauci ruszyli z gratulacjami. "Co za niespodzianka"

Pod opublikowanym postem niemalże od razu wylała się lawina reakcji. Internauci w mgnieniu oka chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. Posypały się same miłe słowa. "Moje gratulacje!" - napisała jedna z internautek. "Pani Agnieszko, pięknie pani wygląda. Co za niespodzianka" - dodała kolejna. "Ale cudnie" - stwierdziła następna. "Zdrówka i wszystkiego dobrego" - napisała jeszcze jedna. Oprócz tego pod postem pojawiło się mnóstwo polubień i emotikon w kształcie serduszek. My również serdecznie gratulujemy! ZOBACZ TEŻ: Małżeństwo Radfordów ma 22 dzieci. Twierdzi, że ludzie im zazdroszczą.