Amy Winehouse zmarła w 2011 roku. W jej rolę w najnowszej produkcji wcieliła się Marisa Abela. "Odkrycie tak dużego talentu jak Marisa zdarza się niezwykle rzadko. W chwili, gdy spojrzała prosto w obiektyw kamery na pierwszym przesłuchaniu, wiedziałam, że jest idealną aktorką do roli Amy Winehouse. Włożyła w to niezwykle ogromną pracę, dbając o każdy szczegół, codziennie trenując godzinami, aby móc śpiewać przez cały film. Ona nie wciela się w Amy, ona ją uosabia" - tak o aktorce mówi sama reżyserka. Amy Winehouse to jedna z najbardziej znanych brytyjskich artystek. O jej odejściu wciąż mówi się w mediach, a podczas polskiej premiery filmu biograficznego o niej samej nie zabrakło sław. Przed fotoreporterami zapozowały najgorętsze nazwiska polskiego show-biznesu. Sami zobaczcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Wieniawa o udziale w nagiej sesji. Jak się czuła?

Julia Wieniawa w stylowym komplecie jak uczennica. Goździalska wybrała jasną kreację

Aktorka i wokalistka uwielbia spódnice - po raz kolejny mogliśmy zobaczyć ją w ciemnej mini, do której założyła pasującą kurtkę. Komplet został wykonany w szarości i robił wrażenie swoim błyskiem. Do tego Julia Wieniawa dopasowała biały top, ciemne okulary i torebkę Diesel. Tego wieczoru postawiła na delikatny makijaż. Co z kolei miała na sobie Monika Goździalska? Jedna z prowadzących Kanału Zero jak zwykle pokazała się w oryginalnej kreacji. Jasna sukienka o długości mini z bufiastymi rękawami sprawiła, że nie można było oderwać wzroku od uczestniczki "Żon Warszawy". Kreacja miała też spory dekolt. Do tego jasne sandały oraz wyraziste kolczyki. Jak wam się podoba?

Patrycja Kazadi jak Amy. Hyży radośnie z partnerem

Niektóre zaproszone gwiazdy postanowiły dopasować się stylem do ubioru znanej wokalistki. Tak zrobiła między innymi Patrycja Kazadi, która założyła sukienkę w panterkę o fasonie midi i na to czarny, lakierowany płaszcz. Stylizację dopełniła czarnymi okularami w stylu Amy oraz warkoczykami. Maja Hyży pojawiła się natomiast na premierze w towarzystwie ukochanego. Wokalistka miała na sobie kremową marynarkę oversize i do tego wzorzyste spodnie z szeroką nogawką, które wspaniale dopełniły całą kreację. Do tego lekko pofalowane włosy i Hyży otrzymała elegancką, wieczorową stylizację. Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii.

Patrycja Kazadi, Maja Hyży, Konrad Kozak KAPiF.pl