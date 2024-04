Zofia Zborowska dała się poznać jako aktorka. Występowała m.in. w "Barwach szczęścia" czy "Rodzinie na Maxa". Prywatnie również jej się układa. Jest żoną Andrzeja Wrony. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 2019 roku. Doczekała się córki, Nadziei, a już niedługo powita na świecie drugie dziecko. Ostatnio Zborowska postanowiła zaprezentować fanom swój ogród. Nagrała specjalny materiał, który umieściła na Instagramie.

Zofia Zborowska pokazała ogród. Zobaczcie, co się w nim znajduje!

Zofia Zborowska aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na swoim profilu na Instagramie zdobyła ponad pół miliona obserwatorów. Ostatnio zabrała swoich fanów na prawdziwą przygodę. Wraz z gwiazdą, internauci mogli zwiedzać zakamarki ogrodu. Wyszło słońce, a co za tym idzie, najwyższa pora na porządki na zewnątrz. Co Zofia Zborowska ma wokół swojego domu? Specjalnie dla swoich obserwatorów zrobiła prawdziwy pokaz. Wyliczała: - Wiśnia, jabłuszko, gruszeczka, a to białe - czereśnia. Ale się jaram! Cudnie, będzie cudnie. (...) A tu wszędzie bez - pokazywała aktorka. - Cudnie będzie Krysia, jak tego nie rozkopiesz - śmiała się Zborowska, zwracając się żartobliwie do swojego pupila. Podoba wam się? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Ogród Zofii Zborowskiej fot. https://www.instagram.com/zborowskazofia/screenshot

