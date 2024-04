Wybory Mistera Polski, które wygrał w 2014 roku, okazały się dla Rafała Maślaka przepustką do kariery w blasku fleszy. Ta mu się bardzo opłaciła. Model wystąpił dotychczas w takich popularnych programach rozrywkowych jak np. "Taniec z gwiazdami", "Agent - Gwiazdy", "Dance. Dance. Dance". Przez cztery lata grał również w serialu "Barwy szczęścia". Częsta obecność w telewizji rozwinęła jego media społecznościowe, co przysporzyło mu wielu kontraktów reklamowych. To właśnie na nich zbił swoją fortunę i dziś może się pochwalić luksusowym mieszkaniem w Warszawie. Plotek dowiedział się, że Maślak wystawił je właśnie na sprzedaż.

Wiemy, za ile Rafał Maślak sprzedaje mieszkanie

Mieszkanie Rafała Maślaka, które niedawno wystawił na sprzedaż, ma 128,52 m kw. i znajduje się w nowoczesnym budynku w Wawrze. Wiadomo, że na dwóch piętrach znajduje się pięć pokoi. Wykończone zostało w wysokim standardzie. Jak możemy przeczytać w ofercie sprzedaży, "cechuje się spójnym wystrojem, otwartą przestrzenią i renomowanym wyposażeniem z funkcją smart home". Na wyposażeniu znajdziemy wszelkie niezbędne sprzęty: lodówkę, płytę indukcyjną, zmywarkę, okap oraz piekarnik. W przestronnym salonie, który jest całkowicie umeblowany, znajduje się m.in. sofa, fotel, stolik oraz zestaw kina domowego. Pozostałe pokoje również posiadają wszystkie potrzebne meble, przez co lokum Rafała Maślaka jest gotowe do natychmiastowego zamieszkania. Nie jest jednak tanie, bo kosztuje 1 780 000 zł.

Swoje mieszkanie pokazał nawet w telewizji

Swego czasu Rafał Maślak chwalił się tym mieszkaniem w "Dzień dobry TVN". - Jest tak, jak chcieliśmy, żeby mieszkanie było otwarte, żeby było dla gości - cieszył się. Mówił, że przestronny salon z kuchennym aneksem jest idealnym miejscem do rodzinnych spotkań. - Tutaj mamy naszą część dzienną. Najczęściej odpoczywamy właśnie na tej kanapie, fotelu. Mamy jeszcze specjalny pokój gościnny, bo bardzo często odwiedzają nas znajomi - przyznała żona Maślaka, Kamila.

Jedno z pomieszczeń służyło Rafałowi do odskoczni od codziennych obowiązków. - Nieważne, ile ma się dzieci, kwestia organizacji czasu jest ważna. Mam taki swój pokój, strefę chilloutu. Jest wyposażona w inteligentne oświetlenie, które jest kompatybilne z tym, co się dzieje na ekranie. Wyobraź sobie, że jak oglądamy jakiś film czy gramy w grę, to wszystko działa z tym, co jest w telewizorze. Zawsze marzyłem o takim pokoju, odskoczni. Tam zamykam się z kumplami i wychodzę zregenerowany - zdradził. Zdjęcia mieszkania Rafała Maślaka znajdziesz w galerii na górze strony.

Rafał Maślak sprzedaje z żoną mieszkanie. Fot. Kapif.pl