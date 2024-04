Joanna Liszowska dała się poznać jako utalentowana aktorka. Swój pierwszy angaż serialowy dostała w "Szpitali na peryferiach". To właśnie tam poznała Piotra Gąsowskiego, który z kolei przedstawił jej Roberta Rozmusa. Wówczas mężczyzna był w związku z Ewą Kwiatkowską, a ponadto zawsze otaczał go tabun kobiet. Dla Liszowskiej postanowił jednak zakończyć relację z byłą partnerką. Aktorka wtedy jeszcze nie wiedziała, na co się pisze. Tamten moment rozpoczął dla Liszowskiej dwuletni związek z 15 lat starszym Rozmusem. Para planowała wspólną przyszłość. Nie wyszło.

Zanim Joanna Liszowska poślubiła milionera, była ukochaną Roberta Rozmusa. Szczęście nie trwało długo

Joanna Liszowska i Robert Rozmus byli w pewnym momencie zaręczeni. Ich związek nigdy nie wszedł jednak na wyższy poziom. Szybko wyszło na jaw, że mężczyzna rozgląda się za innymi kobietami. W pewnym momencie wyszło na jaw, że Rozmus nie był wierny. Zdrady zostały potwierdzone. Po pierwszej takiej sytuacji Liszowska dała mu drugą szansę. Nie opłacało się, ponieważ doszło do drugiego razu. Aktorka była załamana.

Przestałam czuć się sobą, kobietą atrakcyjną i pożądaną. Zamiast tego miałam wrażenie, że wypełnia mnie coraz większa pustka i rezygnacja. Wyciągałam do niego rękę, ale on ją odrzucił. Zrozumiałam, że to koniec

- wyznała jakiś czas temu Liszowska w rozmowie z "Galą". Niedługo później Robert Rozmus wrócił do poprzedniej partnerki. W 2007 roku stanął z Kwiatkowską na ślubnym kobiercu. Ich małżeństwo trwało pięć lat. Liszowska z kolei znalazła szczęście u boku milionera Oli Serneke. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Joanna Liszowska i Ola Serneka doczekali się dwójki dzieci. W 2019 roku okazało się, że uczucie pary nie przetrwało próby czasu. Wówczas aktorka wydała specjalne oświadczenie, w którym opowiedziała o relacji z byłym mężem. "Z byłym mężem pozostajemy w bardzo przyjacielskiej, życzliwej relacji, pełnej szacunku i troski o nasze córeczki. Życie dawno potoczyło się dalej. No scandal, no fight, no comments [Bez skandali, kłótni ani komentarzy - red.]. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności. Dziękujemy" - napisała w 2019 roku. Więcej szczegółów na temat rozwodu Liszowskiej znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Joanna Liszowska pokazała, jak wygląda bez makijażu. Uwagę zwraca jeden szczegół