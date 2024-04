Ralph Kaminski wdarł się do polskiego show-biznesu i od razu stał się gwiazdą estrady. Szczególną rzeczą, która przyciągała coraz więcej fanów, był ekscentryczny wygląd. Niewielu wtedy wiedziało, że piosenkarz nosi perukę. Sprawa wyszła na jaw dopiero po jakimś czasie. Na premierze książki Kaminski pokazał się w naturalnej odsłonie. To rzadkość!

Ralph Kaminski pokazał się w naturalnej odsłonie na premierze książki

Od kilku lat wokalista święci triumfy i zdobywa coraz więcej fanów. Można go zobaczyć na wielu festiwalach, gdzie jest chętnie zapraszany. Rzadko można go jednak dostrzec bez odpowiedniej stylizacji i tym samym peruki. Teraz się udało. Pokazał się na premierze połączonej ze spotkaniem z autorami książki "Lulla La Polaca. Żyć to ja potrafię!" - Wiktorem Krajewskim i właśnie Lullą. Lektura to opowieść o najstarszej w Polsce drag queen, którą jest właśnie Lulla la Polaca (Andrzej Szwan). To postać nietuzinkowa, która od udowadnia, że wiek nie ogranicza, a scena jest jej drugim domem.

Obecność Ralpha nie była przypadkowa, gdyż drag queen wystąpiła w jednym z jego teledysków. "Lulla to jedna z najbardziej inspirujących osób, jakie było mi dane poznać, a jej życie przypomina pełen niesamowitych przygód film. Ta książka dowodzi, że w życiu nigdy nie jest za późno na miłość i spełnianie marzeń. Uczy nas, by żyć pełnią życia" - skomentował Ralph dla wydawnictwa Znak Literanova. Na premierze wokalista postawił na naturalność i pokazał się bez peruki. Kaminski miał krótkie, brązowe włosy, co z pewnością mogło zaskoczyć fanów, którzy kojarzą go z innymi fryzurami.

Stało się. Ralph Kamiński pokazał prawdziwe oblicze. Będziecie zdziwieni Fot. AKPA

Ralph Kaminski ujawnił sekrety z życia prywatnego. Wiadomo, z kim jest spokrewniony

Na co dzień piosenkarz nie jest bardzo wylewny jeśli chodzi o prywatę. W rozmowie ze Światem Gwiazd postanowił uchylić rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o krewnych. Okazuje się, że kuzynką wokalisty jest aktorka, która wystąpiła w takich produkcjach jak "Ślepnąć od świateł" czy "Chyłka". - Marta Malikowska, która grała w "Skazanej", to jest moja bardzo daleka kuzynka - mówił Ralph. Nie jest to jednak jedyna utalentowana osoba w rodzinie Kaminskiego. Ujawnił, że jego kuzynem jest Michał Szpak.

Ralph Kamiński Ralph Kamiński, Fot . Tomasz Pietrzyk / Agencja Wyborcza.pl