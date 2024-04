Antoni Pawlicki poznał Agnieszkę Więdłochę na planie serialu "Czas honoru". Para do dziś nie jest wylewna jeśli chodzi o swoją relację. Niekoniecznie chcą się dzielić ze światem życiem prywatnym. Niewielu wiedziało, że aktorka urodziła córkę w 2020 roku. Niedawno w mediach gruchnęła wiadomość o drugim dziecku. Aktor postanowił odnieść się do pogłosek, które krążą w sieci od stycznia.

REKLAMA

Zobacz wideo Skrzynecka i trudne rozmowy z nastolatką

Antoni Pawlicki wyznał prawdę. Wszystko w telewizji na żywo

Od jakiegoś czasu w mediach mówiło się o drugiej ciąży Więdłochy. Jak wiadomo, przy okazji pierwszej próżno było szukać informacji o aktorce, która skrzętnie ukrywała stan błogosławiony. W tym przypadku miało być dokładnie tak samo, a gwiazda podobno już urodziła. W styczniu tego roku fotoreporterzy zauważyli parę w trakcie spaceru, podczas którego pchali wózek. To miał być impuls do plotek o kolejnym dziecku. Antoni Pawlicki pojawił się w "Pytanie na śniadanie" i postanowił wyjawić prawdę. Potwierdził pogłoski, że "jest świeżo upieczonym tatą". Został zapytany, czy dziecko daje pospać.

Coraz bardziej, powiedzmy, ale nie ukrywajmy, że te początki nie należą do chwil, kiedy człowiek się najlepiej wysypia. (...) Ten okres nie jest superkomfortowy, ale staram się poświęcać jak najwięcej czasu dzieciakom

- odpowiedział. Później wyznał Aleksandrze Grysz, która sama spodziewa się dziecka, że teraz właśnie czuje się dojrzałym mężczyzną. - Myślę, że dorosłość, męskość przyszła z momentem, kiedy urodziła się córka, bo zobaczyłem to, że nie ja jestem na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu jest dziecko - wyznał.

Agnieszka Więdłocha rzadko mówi o prywacie. "Boję się myśleć o przyszłości"

Aktorka nie pokazuje starszej córki w mediach społecznościowych i dba o to, by zachować jej prywatność. Małżeństwo nie lubi rozmawiać o rodzinie, ale zdarzają się wyjątki od tej reguły. W tym przypadku był to wywiad o kobietach, ale nie zabrakło tematu macierzyństwa. "Z jednej strony boję się myśleć o przyszłości, która czeka moją córkę. Ale z drugiej mam nadzieję, że jej pokolenie będzie miało więcej rozsądku i świadomości, żeby zmienić ten świat na lepszy. Już teraz młodzi pokazują, że są odważni i nie chcą się godzić z ograniczaniem wolności. Widać to na ulicach podczas marszów Strajku Kobiet, czy strajków klimatycznych" - mówiła w rozmowie z "Twoim Stylem" w 2021 roku.

Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki wrzucili prywatne kadry i flirtują w komentarzach. Zrobiło się gorąco!/KAPIF