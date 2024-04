Była Miss Polonia popłynęła na chrzcie syna. Tylko spójrzcie na te buty!

Rozalia Mancewicz w 2010 roku, wieku zaledwie 23 lat została Miss Polonia. Wydawać by się mogło, że podobnie jak wiele koleżanek "po fachu", pójdzie ścieżką telewizyjną lub aktorską. Nic bardziej mylnego. Modelka postawiła na życie rodzinne i dziś jest szczęśliwą żoną i mamą trójki pociech. Modelka została mamą w 2016 roku - na świat przyszedł wówczas jej syn Henryk. W marcu 2021 roku wraz z mężem Marcinem Jaworskim doczekali się córki - Natalii, a pod koniec listopada 2023 roku na świat przyszedł Józek.

Rozalia Mancewicz ochrzciła syna. Uwagę zwraca stylizacja

Niedawno Rozalia Mancewicz pochwaliła się w mediach społecznościowych rodzinną fotografią. Widnieje na nim wraz z całą rodziną. Jak się okazało, okazja była wyjątkowa, bo odbył się właśnie chrzest najmłodszej pociechy modelki i jej męża.

Rodzinka w komplecie

- podpisała fotografię modelka. To, co zwraca uwagę oprócz promiennych uśmiechów całej ferajny, to stylizacja dumnej mamy. Rozalia postawiła na prostotę - białą koszulę, z półdługim rękawem i beżową spódnicę do kolan. Do tego dobrała czarne półbuty na niewielkim słupku, który miał oryginalny kształt i złote podbicie. To właśnie dzięki nim stylizacja nabrała charakteru. A więcej zdjęć Rozalii Mancewicz znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Tak mieszka Rozalia Mancewicz. Ma willę jak z katalogu

Rozalia Mancewicz ceni sobie prostotę nie tylko w stylizacjach, ale również we wnętrzach. Jakiś czas temu modelka zaprosiła ekipę "Pytania na śniadanie" do swojego domu, który znajduje się w Białymstoku. Widzowie mogli dokładnie zobaczyć wnętrze jej mieszkania. W przedpokoju można zauważyć białe ściany i marmurowe podłogi. Dominują również drewniane dodatki, takie jak niewielkie stoliki. Drewniany parkiet idealnie zgrywa się z szarą kanapą i zasłonami. Modelka ma też spory kominek w salonie. W jadalni drewno połączone jest z czarnymi meblami, a także białymi akcesoriami. Kuchnia z kolei jest w odcieniach bieli. Znajduje się tam wyspa w amerykańskim stylu, a całości dopełniają czarne dodatki.