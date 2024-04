Bliźniaczki syjamskie różnią się orientacją. Jak wygląda ich życie miłosne?

Carmen i Lupita Andrade to 23-letnie bliźniaczki syjamskie pochodzące z Meksyku. Zyskały dużą rozpoznawalność w internecie ze względu na pokazywanie rzeczywistości, do której przywykły. Dziewczynki od urodzenia dzieliły jedno ciało, a lekarze z początku dawali im zaledwie trzy dni życia. Choć na świecie zdarzają się przypadki, że lekarze rozdzielają bliźniaczki syjamskie (doskonale znana jest historia bliźniaczek rozdzielonych przez polskiego lekarza), jednak w tym przypadku było to niemożliwe ze względu na fakt, że Carmen i Lupita współdzielą zbyt wiele organów wewnętrznych.

Bliźniaczki mają inny pomysł na siebie. Jak wygląda ich życie miłosne?

Choć są bliźniaczkami, w dodatku syjamskimi, mają zupełnie inne podejście do spraw sercowych. Różni je przede wszystkim orientacja - Carmen jest heteronormatywną kobietą, która od ponad trzech lat spotyka się z chłopakiem o imieniu Daniel. Dziewczyna poznała go na portalu randkowym. Na początku nie było jej łatwo znaleźć kogoś wartościowego, ale w końcu w październiku 2020 roku zjawił się on.

Nigdy nie ukrywałam, że jesteśmy bliźniaczkami syjamskimi. Dostawałam dużo wiadomości od fetyszystów. Czasem źle mi z tym, że chcę spędzać z Danielem tak dużo czasu, więc staramy się iść na kompromis. Lupita wybiera dla nas miejsce, do którego się wybierzemy i co będziemy robić

- opowiadała dziewczyna w mediach. Chłopak musiał spodobać się nie tylko Carmen, ale zaakceptować go musiała również Lupita, która jest aseksualna. Siostra rozumie bliźniaczkę i nie zdecydowała się na zbliżenie cielesne z chłopakiem, dlatego też określa tę relację jako "bliską przyjaźń". W wywiadach opowiadała nawet, że w nocy chłopak częściej rozmawia właśnie z Lupitą, która zasypia znacznie później, podobnie jak on. Dziewczyna wie, jak chce, by wyglądało jej życie. Liczy, że zamieszkają wspólnie z Danielem, a następnie że chłopak wręczy jej pierścionek zaręczynowy. Nie chce jednak mieć z nim dzieci. Byłoby to nawet niemożliwe.

Daniel i ja uwielbiamy dzieci, ale nie chcemy mieć własnych. Bycie psią mamą w zupełności mi wystarcza! Lupita i ja nie możemy zajść w ciążę

- wyznała niegdyś.

Bliźniaczki dzielą jedno ciało. Wybrały jednak różne zawody

Carmen i Lupita mają jedno ciało i obie kochają zwierzęta. To właśnie z tego powodu zdecydowały się na naukę w Northwestern Connecticut Community College. Każda jednak wybrała swój kierunek studiów. Jedna z sióstr chce zostać pielęgniarką weterynaryjną, druga - technikiem weterynarii. Więcej zdjęć Carmen i Lupity znajdziecie w naszej galerii na górze strony.