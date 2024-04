Dziki coraz częściej odwiedzają polskie miasta, a obowiązujące zasady Unii Europejskiej nie pozwalają, aby je przemieszczać. Decyzja ma służyć zapobieganiu i zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń (ASF) - niezwykle groźnej choroby przenoszonej właśnie przez te zwierzęta. Spotkanie człowieka ze ssakiem łożyskowym nierzadko kończy się źle dla obu stron - kolizjami samochodów, "przekopywaniem" ogródków czy bójkami z pupilami. Małgorzata Pieńkowska przemierzała beztrosko ulicę samochodem, kiedy nagle zobaczyła zagubionego na środku jezdni dzika.

REKLAMA

Zobacz wideo Kidawa-Błońska ostro o proteście rolników. Mówi o "szantażu"

Małgorzata Pieńkowska jechała samochodem. Nagle doznała szoku. "To jest horror jakiś"

- Słuchajcie, wiem, że są przepisy itd... Biedny dzik, uderzony w pyszczek, stracił krew, oszołomiony, kurczę, niech się wezmą za to, to jest okropne. On nie wie, gdzie ma pójść. To jest horror jakiś - słyszymy na nagraniu słowa Małgorzaty Pieńkowskiej. Aktorka w opisie do filmiku zaapelowała o zmianę przepisów i wyjaśniła zastałą sytuację, tłumacząc, że dzik zderzył się wcześniej się z autem. "Samochód, który go uderzył rozbity, kierowca też w szoku. Na szczęście nikomu nic się nie stało" - czytamy.

Małgorzata Pieńkowska to nie jedyna znana osoba, która spotkała dzika

To nie pierwszy raz, kiedy dziki zakłócają spokój polskich celebrytów. W ubiegłym roku Julia Wieniawa relaksowała się na sopockiej plaży po Polsat SuperHit Festiwal, grając w najlepsze w badmintona. Relaks aktorki zakłócił nagle niebezpieczny zwierz, który tym razem postanowił nie przejawiać żadnych objawów agresji. Historią z dzikami w roli głównej może "pochwalić" się również Piotr Gąsowski. Prezenter wypoczywał z rodziną na terenie domowego ogródka, kiedy niespodziewanie odwiedziła go "wielka dzika locha z warchlakiem". Zwierzę zaczęło ryć i niszczyć wszystko, co napotkało na swojej drodze. Na szczęście ojciec Gąsowskiego szybko zareagował - chwycił za widły i w mig pogonił dzikie świnie. "Tych dzików jest coraz więcej i są coraz bardziej bezczelne!" - podsumował prezenter. Najmniej spokojne spotkanie z dzikiem miał Tomasz Stockinger, który w 2021 roku uderzył autem w dzikie zwierzę. Na miejscu pojawiły się straż pożarna, policja oraz ambulans. Aktor na szczęście wyszedł z kraksy bez szwanku, a strażacy zrobili sobie z nim pamiątkowe zdjęcie.

Małgorzata Pieńkowska Fot. Kapif.pl