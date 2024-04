Wersow wyjawiła, ile zarabia dziennie. Kwota zwala z nóg

Wersow, czyli Weronika Sowa, to jedna z najpopularniejszych influencerek w Polsce, która może pochwalić się bardzo dużym gronem odbiorców. Regularnie publikuje filmy na YouTubie, gdzie śledzi ją ponad dwa i pół miliona internautów. Prężnie działa także na Instagramie i TikToku. Wersow jest narzeczoną Karola Wiśniewskiego, znanego w sieci pod pseudonimem Friz. W 2023 roku zakochani powitali na świecie swoją córkę Maję. Influencerka często pokazuje swoje życie osobiste w sieci, co cieszy się dużą oglądalnością. Na jej kanale na YouTubie pojawił się nawet film z porodu. Na jakie zarobki może liczyć Wersow? Niedawno uchyliła rąbka tajemnicy.

Wersow opowiedziała o swoich zarobkach. Podała minimalną kwotę dzienną

Wersow wrzuciła ostatnio do sieci nowy filmik, na którym odpowiadała na najczęściej zadawane pytania na swój temat z wyszukiwarki Google. Internauci byli ciekawi, gdzie chodziła na studia i ile ma lat. Nie zabrakło także pytania o zarobki dzienne. Wersow nie migała się od odpowiedzi i wprost podała kwotę. - Zarabiam minimum dwa tysiące dziennie. Oczywiście nie mam stawki dziennej. Tak jak mówię, jestem mocno uzależniona od tego, co w danym miesiącu zrobiłam, czy mam jakąś większą współpracę, mniejszą itd. Uogólniając, jest to właśnie taka kwota - wyznała na filmiku. Po tych słowach z łatwością można wyliczyć miesięczne zarobki Wersow. Wynoszą minimum 60 tysięcy złotych. Warto jednak zauważyć, że kwota ta jest zależna od danego miesiąca, a Wersow, która ma kilkumilionowe grono odbiorców, zgarnia pokaźne sumy za liczne współprace w mediach społecznościowych.

Friz i Wersow kupili dom pod Krakowem. Luksus bije po oczach

Friz i Wersow jakiś czas temu kupili duży dom pod Krakowem. Jak wygląda ich gniazdko? Budynek ma bardzo nowoczesny kształt i jest w szarym kolorze. Przed domem pary znajduje się ogromny taras, basen i jaquzzi. Wnętrza w nieruchomości Friza i Wersow są urządzone w jasnych kolorach. W sypialni pary króluje beż, w kuchni natomiast jest dużo białych mebli. Nie brakuje także dużych roślin. Trzeba przyznać, że całość prezentuje się naprawdę luksusowo. Zgadzacie się?