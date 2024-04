Ryszard Rynkowski to jeden z tych wokalistów, który wylansował naprawdę wiele przebojów. "Wypijmy za błędy" czy "Dziewczyny lubią brąz" to ponadczasowe hity. W tym roku piosenkarz skończy 73 lata, ale jego emerytura niekoniecznie mogłaby pozwolić na wygodne życie. Gwiazdor pomyślał jednak o tym wcześniej i dokonał inwestycji.

Ryszard Rynkowski ma niską emeryturę. Dokonał inwestycji, która go ratuje

Początek wielkiej kariery Rynkowskiego to współpraca z zespołem Vox. Po kilku latach zdecydował się na karierę solową, co było zdecydowanie dobrym krokiem. Dzięki temu powstało wiele hitów, a wokalista kilkukrotnie wygrał Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Z pewnością nie mógł wówczas narzekać na zarobki, ale odprowadzane przez niego składki nie były wysokie. Przez to po latach musi liczyć się z tym, że jego emerytura, jak informował "Super Express", to zaledwie 1200 złotych. Rynkowski jakiś czas temu dokonał świetnego wyboru. Zainwestował w ośrodek rehabilitacyjny w Brodnicy w województwie kujawsko-pomorskim. To miejsce, które specjalizuje się w leczeniu urazów kręgosłupa i kończyn. Okazuje się, że pacjentów tam nie brakuje. Obecnie placówka przechodzi remont, a czuwa nad nim żona piosenkarza. To druga partnerka życiowa Rynkowskiego, która jest 22 lata młodsza od niego.

To miejsce to moja emerytura, muszę o to dbać. To też przyszłość, zabezpieczenie mojej rodziny. (...) Moja żona to anioł. Dzięki niej żyję, działam, wciąż pracuję, kocham i dbam o siebie

- mówił w rozmowie z "Na żywo".

Pierwsza żona Rynkowskiego zmarła na raka. Ułożył sobie życie na nowo

Piosenkarz zdecydował się na pierwszy ślub, gdy miał 22 lata. Jego ukochaną była Maria. Jak sam podkreślał, dzięki niej rozpoczął karierę. Mieli razem córkę. Ze względu na karierę, to właśnie żona musiała wychowywać dziecko. W 1992 roku kobieta zachorowała na raka, a Rynkowski poświęcił wiele, wierząc, że uda się wyleczyć Marię. Zrozumiał swoje błędy, a druga żona, Edyta, może liczyć na jego wsparcie. - Moja pierwsze żona zmarła, niestety, zmagając się z nowotworem i dopiero, kiedy odeszła, ja się zorientowałem, jaka w domu jest pustka (...). Ja byłem zajęty trochę swoją karierą, niestety, bardzo samolubnie, bardzo egoistycznie. W związku z tym ta druga moja żona, jest już przeze mnie traktowana zupełnie inaczej, ponieważ ja doceniam tę pracę, którą kobiety codziennie wykonują, tę cierpliwość i tę wyrozumiałość też. To nie jest tak, że można obok tego przejść, trzeba to doceniać. A niestety często się zdarza, że doceniamy to, kiedy już ktoś odejdzie. Ja już tego błędu drugi raz nie popełnię - mówił w rozmowie z Radiem Plus.

